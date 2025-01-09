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在亞太棒球村旁！台南和順轉運站15日試營運 新增2路線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區和順轉運站建築融合「安南16寮」的在地文化特色，地方期盼已久，終於敲定在15日試營運。圖／台南市交通局提供
台南市安南區和順轉運站建築融合「安南16寮」的在地文化特色，地方期盼已久，終於敲定在15日試營運。圖／台南市交通局提供

台南市安南區新地標「和順轉運站」在地方期待下，終於敲定本月15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點，站內有近200坪商場正積極招商中，將為當地創造交通、生活、觀光多面向的服務。

交通局長王銘德表示，「和順轉運站」的主體工程已於2024年底完成，並已完成客運車輛駛入測試，為正式啟用做足準備。交通局將於在試營運期間，微調軟硬體設施，確保一切運作順利。

王銘德說，試營運期間將特別關注運營流程，確保各項設施順利運行，並會持續收集民眾反饋改進。交通局也將加強站內人員的操作訓練，確保正式啟用時能夠提供高效的服務。

和順轉運站的基地面積接近1公頃，為三層樓鋼構與鋼筋混凝土結構的複合型建築，設計融合了「安南16寮」的在地文化特色。屋頂的大鋼棚造型獨特，且採用簡潔現代的設計風格，不僅符合環保及綠能要求，還曾獲得國家卓越建設獎的「最佳規劃設計類卓越獎」，成為區域的標誌性建築。

和順轉運站內設有12席大客車月台，提供市區公車、幹支線公車及厝邊公車的轉乘服務。轉運站的設施還包括38個汽車停車格、78個機車停車位、計程車排班區、電動車充電站及自行車停放區，無論是停車轉乘還是接送親友，都極為便捷。

和順轉運站將委由府城汽車客運公司負責營運管理，站內規畫近200坪的商業空間，將吸引便利商店、咖啡店、餐飲業者等進駐，提供轉乘旅客及周邊居民日常所需，府城客運目前正積極與多家業者洽談，以完善商業空間的運營。

公共運輸處處長吳俁之表示，初期進駐和順轉運站的公車路線包括市區5路、18路、20路，以及幹支線公車橘3路。未來，還將新增904路（永康轉運站－鹿耳門天后宮）與905路（永康轉運站－鹿耳門聖母廟），進一步提升與台南市區及其他重要地區的交通聯繫，並形成該區域的交通樞紐。

此外，18路與20路進駐和順轉運站後，將取消原本設置於台灣歷史博物館（慶和路）站及台灣歷史博物館（長和路）站的停靠站點，乘客可改至轉運站內候車，相關資訊可透過大台南公車網頁或APP查詢。

台南市安南區和順轉運站建築融合「安南16寮」的在地文化特色，地方期盼已久，終於敲定在15日試營運。圖／台南市交通局提供
台南市安南區和順轉運站建築融合「安南16寮」的在地文化特色，地方期盼已久，終於敲定在15日試營運。圖／台南市交通局提供
台南市安南區和順轉運站建築融合「安南16寮」的在地文化特色，地方期盼已久，終於敲定在15日試營運。圖／台南市交通局提供
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