阿里山「力行山莊」走入歷史 林保署打贏官司收回用途曝

嘉義縣阿里山森林遊樂園區「力行山莊」，由國民黨組織阿里山鄉民眾服務社向前林務局承租經營，2010年未續約遭控無償占用，綠營指稱是國民黨金雞母，前林務局嘉義林管處提告民事訴訟要求返還，2021年勝訴定讞收回，林務局組改後，林保署嘉義分署將以促參條例ＲＯＴ模式招商，做為旅館用途，報農業部核准後公告招商。

「力行山莊」位在商店街區，興建近半世紀，是知名歷史地標建築，1979年前林務局採9年1約續約方式，出租台灣省民眾服務社阿里山鄉分社建館舍，提供訓練、社員住宿等公益使用，2010年續約前，前嘉義林管處發現違規使用，招攬客人兼營旅舍餐廳增建，雙方未續約，訴訟6年，2021年打贏官司收回，目前封閉。

林保署嘉義分署說，力行山莊將重新活化招商，去年公告「阿里山國家森林遊樂區力行山莊興建營運移轉案」公共建設促參預評估檢核表，依公共建設促參預評估機制第4點規定，評估結果初步可行，公開資訊網路，報農業部核准後公告招商，經營用途旅館。

前立委陳明文2016年曾質疑說，力行山莊是國民黨所有，為何可以賤價租用林務局主管的阿里山遊樂區土地，力行山莊共26間房間，平日房租從1600到4000元不等，估計1年收益高達1423萬元，堪稱國民黨的金雞母。前縣長張花冠2107年在議會臨時會，提及力行山莊，建議將阿里山派出所遷移到力行山莊。

阿里山民眾服務社認為，力行山莊建物結構安全，具歷史性，未營業可惜，同意建物捐贈阿里山鄉公所做公共使用，但最後未達成共識，林保署收回力行山莊。