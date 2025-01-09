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壁畫爭議 嘉義大林慈濟將標原創者

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，院方未來將在作品前標註原創者姓名。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，院方未來將在作品前標註原創者姓名。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院近日遭控大型壁畫「佛陀問病圖」是竊取畫家李健儀原創，院方昨聲明說，25年前建院時由李健儀完成底圖，後續由大家接續完成，未來會標示李健儀是原創作者身分。

李健儀2014年就在臉書貼文指控此事，並稱「對我而言更是此生最大的遺憾」；大林慈濟醫院創院院長、慈濟醫療志業執行長林俊龍昨致電李健儀，表達一直感恩且珍惜李健儀的創作，除持續在院長室展示、保存李健儀原畫外，未來會在「佛陀問病圖」壁畫前說明製作原由，並標示李健儀是原創作者身分。

作家苦苓日前臉書發文指出，慈濟醫院多年前邀請李健儀為創作大型壁畫，盡管酬勞不高，但因為對宗教尊重和創作熱情，李健儀欣然接受，沒想到在牆上打好草稿後，慈濟醫院卻說經費不足要喊卡，最後李健儀只好摸摸鼻子，承擔所有損失。

院方解釋，一樓大廳「佛陀問病圖」是25年前建院時，李健儀承擔慈濟志工委託，協助創作佛陀問病圖原畫，並在1999年9月16日與慈濟志工簽訂畫作及著作財產權讓與契約，接續依原創完成佛陀問病圖壁畫製作。

創作者 壁畫 慈濟

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