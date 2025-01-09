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台南地區農會改選…郭清華批世襲 農會：有心人試圖介選

聯合報／ 記者吳淑玲黃于凡／連線報導
台南地區農會改選，市議員郭清華反對世襲號召「改革派」推派代表挑戰。記者吳淑玲／攝影
台南地區農會改選，市議員郭清華反對世襲號召「改革派」推派代表挑戰。記者吳淑玲／攝影

農會改選競爭激烈，身陷官司的台南市台南地區農會總幹事楊憲仁推派兒子楊緯民接棒，市議員郭清華怒批「世襲」，昨動員前往登記參選會員代表，另，嘉義縣大林鎮有人掛看板「懸賞尋找農會代表、理事」，被解讀欲影響總幹事人選。

台南基層33個農會，有5區農會的現任總幹事退休或不續任、其餘28名現任者登記連任，現共38人完成登記總幹事，台南地區、安定區、楠西區、歸仁區、北門區農會都有2人登記角逐總幹事；台南地區農會則8千多名會員有投票權，2月15日要選出65名基層代表與65名小組長，代表再選出15名理事、5名監事，3月推選理事長及聘任總幹事，目前楊緯民、朱育敏兩人登記總幹事遴聘。

據了解，楊憲仁20年前從父親手中接任總幹事一職，楊家父子主政台南地區農會逾40年，以往農會選舉幾乎無競爭，但楊去年遭控詐領獎勵金已起訴，推兒子、南市農產品批發市場祕書楊緯民接棒。

郭清華動員前往台南地區農會登記參選會員代表，他批，將帶領志同道合的改革力量，挑戰此一不正當的家族控制體制，「農會是全體會員的共同資產，應該杜絕襲斷，回歸公平與透明」；楊憲仁昨人不在場，農會發聲明「有心人試圖介選」。

嘉義縣大林鎮近日出現顯眼廣告布條，大林鎮農會憂影響選情提告，警方鎖定涉案人移交檢察官偵辦。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮近日出現顯眼廣告布條，大林鎮農會憂影響選情提告，警方鎖定涉案人移交檢察官偵辦。記者黃于凡／攝影

此外，嘉義縣的鄉鎮市農會選舉白熱化，大林鎮農會總幹事簡維彥拚連任，前鎮民代表江明赫也登記，檯面上無競爭，鎮上近期兩處卻掛出同樣的未具名看板，寫「懸賞100萬尋農會代表、農會理事」，大林鎮農會憂心影響選情提告違反農會法、妨害名譽等；警方通知掛廣告的人到案，不願透露懸掛原因。

熟悉大林地方政情的人推測，此看板意圖鼓勵更多人參選農會代表，恐想打亂有意角逐總幹事人士的相關布局。

台南 妨害名譽 郭清華

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