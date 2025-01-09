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衛星變異點濫倒 台南5年增5倍

聯合報／ 記者鄭惠仁郭韋綺劉星君／連線報導
南部廢棄物亂倒情形嚴重，為防止光電場偷埋廢棄物，台南市政府表示加強把關，要遏阻亂象。記者鄭惠仁／攝影
南部廢棄物亂倒情形嚴重，為防止光電場偷埋廢棄物，台南市政府表示加強把關，要遏阻亂象。記者鄭惠仁／攝影

本報陽光行動「國在山河廢」引發回響，去年根據衛星變異點查獲違規的件數前3高為台南、屏東、高雄，基層人員直呼查緝疲於奔命，若源頭管得好問題不會那麼嚴重；南市環保局回應，中央正積極協助地方打擊亂倒、掩埋廢棄物行為。

南市環保局長許仁澤說，中央相當重視廢棄物亂倒問題，目前已成立平台，加強溝通管理及檢討法規，針對營建物問題，內政部國土署與環境部也成立次長級窗口，而裝潢物也要追流向，以根本解決問題，接續會展開執法，若有必要也會檢討法規。

國土署透過衛星監測掌控地貌改變，變異點所查獲違規的件數，去年以台南變異點2759件、違規1294件最多，其次是屏東變異2019件有違規1131件、高雄1419件中有843件，彰化1429件中有839件、雲林1426件中有635件、台中1085件有629件。

近5年來中南部衛星變異點明顯增加，特別是南部地區更為明顯，其中台南2018年衛星變異點677件，違規249件，5年來違規件數成長5倍。

因衛星變異點大增，第一線鄉鎮市區公所也常疲於奔命，台南的基層人員反映，有變異點就要去查看了解是否有違法行為，但人力有限已不堪負荷，希望能加強源頭管理；1名區長說，若案件多就會出動里幹事支援，建議能以委辦方式處理。南市地政局回應，委辦有困難，將爭取補助人力聘用的經費，以解決基層人力不足問題。

針對變異點違規案第2高，屏東縣政府指出，衛星變異點查獲違規樣態，非農業設施占4成以上最多，主要是未經許可蓋貨櫃屋、建築物、水泥舖面等非農業使用，會要求限期改善、輔導合法；違規案件中也有23件是堆置廢棄物，2020年起採取「天羅地網」專案攔查、鎖定可疑車輛追查。

違規案第3高的高雄市環保局表示，針對非法棄置熱區魚塭、農地、窪地等較偏僻處，出動空拍機檢視主動巡查，比對地形地貌有無改變，不定期於熱區各聯外道路，執行可疑車輛道路攔檢作業，另將規畫高潛勢棄置熱區建置電子監視圍籬，輔以AI圖層影像辨識技術，藉科技執法工具減少人員查緝負擔，達到嚇阻非法集團。

台南 屏東縣政府 衛星

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