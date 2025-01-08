快訊

黃國昌爆：吳乃仁現身低消6萬餐廳包廂 身旁有北檢檢察官

明起連凍5天「低溫8度」！降雨熱區曝光 一路濕答答到周日

輝達來台選總部 一殯出局？業內傳「這裡最可能」

立委考察台南建設 賴惠員批財劃法修惡

中央社／ 台南8日電
立委賴惠員貼出財劃法修正三讀通過國民黨團再修正動議版本，台南跟高雄還是六都最少，是把南部人當塑膠。圖／取自賴惠員臉書
立委賴惠員貼出財劃法修正三讀通過國民黨團再修正動議版本，台南跟高雄還是六都最少，是把南部人當塑膠。圖／取自賴惠員臉書

民進黨立法委員賴惠員今天安排立法院財政委員會到台南考察水利及岸內影視基地等建設，賴惠員表示，立法院藍白聯手修財劃法將地方建設推向困境，但將持續協助爭取中央資源。

賴惠員先安排財政委員會與經濟部水利署、農業部農田水利署、主計總處及台南市農業局、水利局等單位，實地考察白河區蓮潭圳抽水站、後壁區竹圍後橋至後鎮排水抽水站災後復建工程，隨後再會同文化部官員，視察鹽水區岸內影視基地工程進度。

賴惠員表示，2024年颱風凱米重創白河灌溉系統，導致灌溉中斷，農損超過新台幣5億元，此次復建工程投入近2億元，預計2025年底完工，全面升級抽水站設備。

農田水利署副署長陳衍源說明，水利署以擴大灌溉服務為宗旨，針對蓮潭圳抽水站已完成基本復建工程，包括沉水式泵浦設備、管路、電盤及相關配套設施，大幅提升灌溉效率，地方與中央協作是成功推動工程關鍵。

賴惠員指出，後壁區竹新里受颱風凱米影響，3天累積雨量超過650毫米，導致1200戶居民受災，800公頃農田泡水，損失超過3億元，此次中央投入2.98億元進行復建工程，涵蓋竹圍後橋重建、後鎮抽水站升級及大排堤防加強等項目。

水利署副署長王藝峰表示，中央將分年編列八掌溪治水經費，白沙屯堤防工程也會持續加強，盡全力完成這些重要工程，確保地方治水需求被滿足。

賴惠員表示，國民黨與民眾黨聯手通過修惡財劃法，將中央財政分配向特定縣市傾斜，導致南部直轄市建設經費遠低於合理標準，台南市分配款被嚴重壓縮，如果不是中央額外補助，相關治水工程無法推動，將持續為地方發聲，確保溪北地區治水需求能全面落實。

賴惠員指出，岸內影視基地部分，目前已完成第一至四期建設，總經費投入6.1億元，後續計畫將追加16億元，包括搭建日治時期、戰後初期等多樣化場景，並設置影視專用倉庫與道具工坊，吸引國內外影視作品前往拍攝，並朝結合地方文化、觀光與產業方向發展。

影視 水利署 賴惠員

延伸閱讀

柯建銘發7千字長文標記51戰隊 僅2女綠委留言打氣

財劃法修正...台南、高雄六都分配最少 綠委痛批：當南部人塑膠

立法院爆肢體衝突藍綠互相潑水 葉元之慘遭賴惠員壓制

議場肢體衝突！藍委13分鐘攻破綠防禦工事 葉元之遭綠委壓制在桌上

相關新聞

立委考察台南建設 賴惠員批財劃法修惡

民進黨立法委員賴惠員今天安排立法院財政委員會到台南考察水利及岸內影視基地等建設，賴惠員表示，立法院藍白聯手修財劃法將地方...

找到了！懸掛「百萬懸賞」恐影響選情 嘉義大林農會要提告

嘉義地區農會選舉白熱化，原被視為競爭激烈的民雄鄉、溪口鄉未傳出特別消息，反倒是相對和平的大林鎮近期出現「懸賞100萬農會...

強化避難收容與物資 南市安南區公所與多家企業簽救災支援

台南市安南區公所今天在普法道濟寺辦理收容物資設備簽約記者會，多家民間業者發揮企業社會責任，與安南區公所簽訂物資購置供應契...

台南新亮點！南區喜樹灣裡市地重劃順利年中可點交土地

台南市喜樹灣裡市地重劃工程自2022年6月30日開工，截至2025年1月5日，工程進度已達75%。台南市長黃偉哲今天上午...

臺南虎頭埤新化神社 地下結構探秘境

臺南虎頭埤是臺灣第一座水庫，建於1846年，是自然生態與人文歷史完美交融的絕佳秘境，園區內的新化神社的遺構，是被列為臺南市定歷史建築的文化瑰寶，經過修復後，展現出昭和時期古樸典雅的風貌。 臺南市長黃

立委陳亭妃推保存台南糖鐵文化資產 要求台糖專案盤點

民進黨立委陳亭妃推動台灣糖業及鐵道文化資產保存，今天在立法院質詢時要求台糖成立專案小組，盤點台南現存糖鐵、五分車及糖廠歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。