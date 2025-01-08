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台灣廠商遭冒名平台賣商品 中市議員籲民眾小心

中央社／ 台中8日電

民進黨台中市議員謝志忠今天提醒民眾小心，有不肖廠商盜用台灣廠商的商標及廣告，誘使消費者購買。台中市法制局說，如使用網路購物，於收到商品後發現不符規定，可向賣家主張退貨退款。

謝志忠今天陪同消費者與受害廠商召開記者會說明，有消費者於購物平台購買台灣在地品牌的「遠紅外線桑拿機」，廣告業面顯示台灣原廠出貨，並標榜獨家專利，拿到商品後發現與購物平台上的圖示、規格明顯大不相符，聯絡台灣廠商才知受騙。

謝志忠表示，盜版的產品不但是中國製，產品樣貌完全不一樣，插頭、電壓更不符合台灣的規定，完全不能使用，竟然敢盜用台灣原廠的檢驗標識識別號碼，明顯就是侵權行為，非常離譜，這就是典型的掛羊頭賣狗肉。

謝志忠與受害廠商共同呼籲消費者，自己的權益一定要自己顧。年關將近，在網購平台購買商品前，應先了解商品來源，以免受騙；強烈建議台灣的網路購物平台，善盡企業責任，嚴格把關店家品質，同時保障廠商與消費者的權益。

台中市政府法制局表示，經濟部標準檢驗局早已將「泡腳機」列為應施強制性檢驗商品，商品須完成檢驗程序後，才能運出廠或輸入。商品報驗義務人若將未經檢驗的商品於市場銷售，依商品檢驗法規定，可處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；如有標示不實情形，可處15萬元以上150萬元以下罰鍰。

法制局呼籲，電商平台及商品產銷業者應落實商品安全及標示正確，並建議消費者選購此類商品應留意是否有貼附「商品檢驗標識」，如使用網路購物，於收到商品後發現不符規定，可向賣家主張退貨退款，若有爭議，消費者得向所在地縣市政府消費者服務中心提出消費申訴。

消費者 謝志忠

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