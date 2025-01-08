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立院委員會考察嘉市校園 國教署願配合改善設施

中央社／ 嘉義市8日電

立法院教育及文化委員會今天考察嘉義市學校與運動設施，對於民生國中等6校逾新台幣6000萬元的設施設備，國教署與體育署均表達將全力配合。

民進黨籍立委王美惠服務處發布新聞稿指出，今天安排立法院教育及文化委員會考察嘉義市學校與運動設施，考察由召委民進黨籍范雲主持，國民黨籍立委林倩綺、教育部國教署長彭富源、體育署長鄭世忠參與，嘉義市政府教育處長郭添財陪同。

王美惠表示，今年初已成功爭取教育部補助嘉義市4所學校的設施經費，包括志航國小、博愛國小、僑平國小及育人國小，計為400萬餘元。

王美惠邀請教育部相關單位至嘉義市考察，陸續前往北興國中、民生國中、興嘉國小、大業國中、嘉義家商與嘉華高中等6所學校。教育部了解6校設施設備總需求經費達6300萬元，會勘中，國教署與體育署均表達將全力配合。

王美惠指出，6校設施設備，包括北興國中運動場及設施設備改善；民生國中需增設無障礙設施；興嘉國小體育館周邊地坪整修；大業國中棒球場的後續工程；嘉義家職與嘉華高中的操場跑道工程。

嘉義市政府教育處表示，藉立院考察機會，市府列出亟需中央經費補助改善的校舍環境及設備計畫，包含已於國教署列案的校園地坪整修工程、南興國中二校區探索體驗園區、廣播系統設備建置等6案。

另外，還有已於體育署列案的北興國中操場、大業實中棒球場整建等2案，並新增港坪運動公園環境再造計畫，市府期待中央聽到地方聲音。

嘉義 考察 體育館

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