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找到了！懸掛「百萬懸賞」恐影響選情 嘉義大林農會要提告

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮近日出現顯眼廣告布條，大林鎮農會憂影響選情提告，警方鎖定涉案人移交檢察官偵辦。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮近日出現顯眼廣告布條，大林鎮農會憂影響選情提告，警方鎖定涉案人移交檢察官偵辦。記者黃于凡／攝影

嘉義地區農會選舉白熱化，原被視為競爭激烈的民雄鄉、溪口鄉未傳出特別消息，反倒是相對和平的大林鎮近期出現「懸賞100萬農會代表尋農會理事」廣告看板，大林鎮農會憂影響選情報案，警方依法受理案件調查，鎖定掛布條者報請檢察官指揮偵辦。

嘉義縣大林鎮中正路、明華路口，中興路、平和街路口以及三和國小旁近日出現顯眼廣告布條，內容「懸賞100萬農會代表尋農會理事，登記日1月6日至1月10日截止，投票日2月15日。」不過中正路、明華路口的廣告布條已不在。

大林鎮農會總幹事選舉有2人參選，現任總幹事簡維彥對上前鎮民代表江明赫，雙方在地方深耕各有支持者，但因勢力差異，仍被視為相對和平的選區。大林鎮農會憂心影響選情，向警方報案，提出違反農會法及妨害名譽告訴。

據了解，目前有名男子涉有嫌疑，該名男子日前開著小貨車，到各處架設廣告布條，他承認受人委任製作、施工、懸掛廣告布條；而委託人到案後只表示廣告布條是自己的，對於懸掛原因三緘其口，始終保持緘默。

警方表示，本案依法受理報案，看板有關農會選舉但未具名，經製作調查筆錄，循線鎖定相關人士，逐一通知到案說明，農會將提告違反農會法及妨害名譽告訴，後續將彙整相關資料，移至嘉義地檢署偵辦。

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