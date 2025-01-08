強化避難收容與物資 南市安南區公所與多家企業簽救災支援

台南市安南區公所今天在普法道濟寺辦理收容物資設備簽約記者會，多家民間業者發揮企業社會責任，與安南區公所簽訂物資購置供應契約，一同加入災害防救體系，健全防災收容量能，成為安南區防災夥伴最堅強的後盾。

近年來全球氣候暖化及變遷愈趨劇烈，複合型災害隨時有可能侵襲，安南區公所為擴充避難收容處所之收容能量及強化災時物資緊急調度供應效能，包括「美善基金會」、「老周燒肉飯」、「龍大快餐」、「明新食品」、「威北生活館有限公司」等參與簽約記者會，提供受災民眾三餐溫飽及民生物資外。

更考量災時收容多元面向，滿足收容民眾等不同需求。也感謝普法道濟寺、旅宿業者、養護機構以及寺廟提供災時收容空間以及移動式發電機，補足公部門量能上的不足。