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強化避難收容與物資 南市安南區公所與多家企業簽救災支援

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區公所與企業簽救災支援，公私協力防災。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所與企業簽救災支援，公私協力防災。圖／安南區公所提供

台南市安南區公所今天在普法道濟寺辦理收容物資設備簽約記者會，多家民間業者發揮企業社會責任，與安南區公所簽訂物資購置供應契約，一同加入災害防救體系，健全防災收容量能，成為安南區防災夥伴最堅強的後盾。

近年來全球氣候暖化及變遷愈趨劇烈，複合型災害隨時有可能侵襲，安南區公所為擴充避難收容處所之收容能量及強化災時物資緊急調度供應效能，包括「美善基金會」、「老周燒肉飯」、「龍大快餐」、「明新食品」、「威北生活館有限公司」等參與簽約記者會，提供受災民眾三餐溫飽及民生物資外。

更考量災時收容多元面向，滿足收容民眾等不同需求。也感謝普法道濟寺、旅宿業者、養護機構以及寺廟提供災時收容空間以及移動式發電機，補足公部門量能上的不足。

安南區長魏文貴表示，為落實市長黃偉哲「永續台南」的市政願景，結合社區及民間資源相當重要，事前有更周延的防災準備和規畫，災害發生時才能將受損程度減至最低，期許未來有更多民間企業可以加入防災團隊，公私協力共同守護居民健康安全。

台南市安南區公所與企業簽救災支援，公私協力防災。圖／安南區公所提供
台南市安南區公所與企業簽救災支援，公私協力防災。圖／安南區公所提供

台南 燒肉 記者會

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