強化避難收容與物資 南市安南區公所與多家企業簽救災支援
台南市安南區公所今天在普法道濟寺辦理收容物資設備簽約記者會，多家民間業者發揮企業社會責任，與安南區公所簽訂物資購置供應契約，一同加入災害防救體系，健全防災收容量能，成為安南區防災夥伴最堅強的後盾。
近年來全球氣候暖化及變遷愈趨劇烈，複合型災害隨時有可能侵襲，安南區公所為擴充避難收容處所之收容能量及強化災時物資緊急調度供應效能，包括「美善基金會」、「老周燒肉飯」、「龍大快餐」、「明新食品」、「威北生活館有限公司」等參與簽約記者會，提供受災民眾三餐溫飽及民生物資外。
更考量災時收容多元面向，滿足收容民眾等不同需求。也感謝普法道濟寺、旅宿業者、養護機構以及寺廟提供災時收容空間以及移動式發電機，補足公部門量能上的不足。
安南區長魏文貴表示，為落實市長黃偉哲「永續台南」的市政願景，結合社區及民間資源相當重要，事前有更周延的防災準備和規畫，災害發生時才能將受損程度減至最低，期許未來有更多民間企業可以加入防災團隊，公私協力共同守護居民健康安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言