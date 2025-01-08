台南新亮點！南區喜樹灣裡市地重劃順利年中可點交土地

台南市喜樹灣裡市地重劃工程自2022年6月30日開工，截至2025年1月5日，工程進度已達75%。台南市長黃偉哲今天上午前往視察，肯定地政局及工程團隊的努力，並期望工程能如期如質完成。他表示，未來將導入觀光產業、遊憩機能及鄰里性商業服務，進一步帶動南區整體發展。

黃偉哲指出，重劃區開發完成後，將提供住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定區2.84公頃、公園及綠地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施約1.54公頃的土地。結合86東西向快速公路、商業區及鄰近黃金海岸風景區，該區域有望成為台南市發展的新亮點。

市議員盧崑福、周麗津及林美燕也到場關心工程進度，對於議員的建議，黃偉哲也逐一回應，包括優先規畫醫院的區位以及加速與廟方協調市場用地事宜。他特別要求施工單位，確保道路能於農曆新年前完工，方便市民通行。

地政局說明，重劃區內的多條主要道路如喜樹路、喜樂路及灣裡路部分路段已於2024年底完成路面鋪築，提供平整道路供居民通行。工程預計於2025年4月完工，隨後將辦理驗收及土地移交作業。

該重劃區採用地下共同管道方式建設管路，減少施工期間的界面問題，未來也能避免重複開挖，達到創新、節能減廢的效果。此外，人行步道及公園綠地的排水設施運用透水技術，有助雨水入滲地底，發揮基地保水功能，促進樹木生長，降低熱島效應，並提升氣候調適能力。

地政局表示，開發區內多數土地為公有，工程完成後將活化閒置住宅基金土地，並期望中央持續推動社會住宅政策。早在2022年1月，市府便與國有財產署及國土署簽訂備忘錄，共同促進地區觀光發展。

目前，重劃區土地正進行分配草案研擬，預計在2025年2月至3月間辦理草案說明會及異議協調，4月至5月進行分配公告，若無異議，將於6月至7月完成地籍整理及土地登記，並於7月至8月間完成土地點交，交由土地所有權人管理使用。