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臺南虎頭埤新化神社 地下結構探秘境

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南虎頭埤是臺灣第一座水庫，建於1846年，是自然生態與人文歷史完美交融的絕佳秘境，園區內的新化神社的遺構，是被列為臺南市定歷史建築的文化瑰寶，經過修復後，展現出昭和時期古樸典雅的風貌。

臺南市長黃偉哲表示，新化神社遺構經觀光旅遊局的修復工作，已恢復原始古色古香的風貌，是不容錯過的新化虎頭埤秘境。假日期間，園區更提供免費導覽服務，由志工引領遊客漫步參拜道，細細品味歷史建築的故事與風華。

觀旅局表示，新化神社始建於昭和18年（1943年），昔日的外苑建有鳥居、御神橋、神職宿舍等，內苑則包括拜殿、本殿及地下神明避難所。雖因戰後土地更迭，多數建築已不復存在，但如今依然保存鳥居、御神橋、休憩所及階梯等珍貴遺跡。

觀光旅遊局林國華局長指出，園區內保存著全臺僅存的少數神社地下結構，極為珍稀，是深入探索神社歷史不可錯過的亮點。

聚傳媒

歷史建築 神社 臺南

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