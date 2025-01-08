立委陳亭妃推保存台南糖鐵文化資產 要求台糖專案盤點

民進黨立委陳亭妃推動台灣糖業及鐵道文化資產保存，今天在立法院質詢時要求台糖成立專案小組，盤點台南現存糖鐵、五分車及糖廠歷史文化資源，與台南市府合作規劃觀光發展。

陳亭妃透過新聞稿表示，過去曾邀集台糖公司相關人員至柳營區台糖五分車鐵軌處現勘，要求將老舊缺乏管理鐵軌重新進行完善建置，在確保安全無虞前提下，盼能串連未被破壞的糖鐵路線，進一步結合各地區特色，發展深度農村觀光旅遊網絡路線，帶動地方城鄉發展。

陳亭妃指出，台糖的糖鐵文化歷史底蘊深厚，過去利用鐵軌運輸甘蔗、蔗糖景象，深植許多台南鄉親記憶中，具有高度文化傳承與觀光價值，但現今全台糖鐵現存軌道總長度，與全盛時期相比，保存比例相差甚遠，而台南為台糖總公司所在地，真正恢復五分車歷史風貌卻只有短短8.6公里。

陳亭妃強調，針對閒置多年台南新營糖廠近30公頃空間，應積極活化再利用，一併納入推廣台糖文化規劃發展中，並妥善運用新營糖廠內部文化資產。

她說，廠區內包括鹽水港製糖株式會社總社辦公室、塑膠工廠辦公室、員工餐廳與宿舍群等4處市定古蹟，以及26處具文化資產潛力建築，都須透過台糖與市政府合作，進行文化資產保存活化與再利用。

陳亭妃表示，希望將台南溪北各區農村旅遊特色有效連結，形成網狀概念往外向鄰近縣市地區發展，已要求台糖成立專案小組強化盤整、恢復、串連的軌道長度與規劃進度，發展獨有文化觀光特色，創造觀光價值。