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南市東山區長懸缺牽動區長異動 今4人走馬上任還有第2波

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
東山區區長張政郎（前排左二）。圖／東山區公所提供
東山區區長張政郎（前排左二）。圖／東山區公所提供

台南東山區前區長呂煌男去年9月駕駛公務車肇事後被市府調整職務，新區長人選多有波折，市府民政局終於敲板定案，由北門區長張政郎接任，同時牽動多位區長異動，包括新營區公所主任秘書林建男接任北門區區長，新市區區長譚乃澄調任善化區區長，以及民政局宗教禮俗科科長張榮哲接任新市區區長，均在今天走馬上任。

民政局長姜淋煌與副局長吳明熙分別主持區長交接，市府表示，此次人事異動旨在推動區政進步，落實適才適所的原則，張政郎在北門區期間積極推動地方建設，展現卓越治理能力，未來在東山區也將持續發揮專業。

林建男則累積多年行政經驗，熟悉區政運作，接任北門區後，將注入新能量與新氣象。譚乃澄於新市區累積深厚的治理經驗，此次調任善化區，將聚焦產業發展與生活環境優化。張榮哲則憑藉多年民政專業背景，接任新市區後預期能深化地方服務，造福民眾。

市長黃偉哲對新任區長寄予厚望，期許他們能秉持熱忱與專業精神，與市府團隊共同努力，強化區政服務，提升各區的整體建設與發展。他表示，區長是地方行政的核心推動者，市府將全力支持各區團隊，讓台南市的城鄉發展更加均衡，持續朝向宜居城市邁進。

新任東山區長張政郎歷任鹽水區公所秘書、民政課長、東山區公所主任秘書、南區公所主任秘書、北門區區長等，政經歷豐富，之前曾在東山區公所任職6年多，熟悉地方，張政郎表示，期盼各界能繼續給予支持，延續更好的服務。

據指出，除了第一波人事調動外，另新化區長吳金喜也將調整為永康戶政事務所主任，大內區長李義隆調任新化區長，也牽動後續第2波公所區長及主秘的調動。

東山區區長張政郎（左）。圖／台南市民政局提供
東山區區長張政郎（左）。圖／台南市民政局提供
善化區區長譚乃澄（右）。圖／台南市民政局提供
善化區區長譚乃澄（右）。圖／台南市民政局提供
新市區區長張榮哲（右）。圖／台南市民政局提供
新市區區長張榮哲（右）。圖／台南市民政局提供
北門區區長林建男（右）。圖／台南市民政局提供
北門區區長林建男（右）。圖／台南市民政局提供

主任 北門

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