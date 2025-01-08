台南水交社桂子山展新貌 打造登高漫遊特色場域
台南市水交社文化園區內重要地標「桂子山」為府城區少見山丘地形，因可登高遠望海岸線而有「汐見之丘」美稱，經市府重新規劃後今天啟用，未來將結合展覽及節慶成為特色場域。
台南市長黃偉哲出席啟用儀式致詞表示，桂子山是天然景觀，海拔不高，屬於易流失的沙土質，因此需特別以人為方式維護，因為是文化歷史地標，與水交社文化園區串連，承載著歷史記憶，啟用後可望成為新興景點，能讓民眾在此悠閒漫遊一整日。
黃偉哲隨後並在設計師與策展團隊導覽下，登至頂端涼亭及碉堡特展空間參觀，向民眾介紹桂子山新面貌。
台南市政府文化局提供資料指出，桂子山為台南市區山丘地形，海拔僅約29.5公尺，地處南門外的地理位置也具歷史意義，不僅是明清時期以來觀察日蝕最佳地點，也因登高可望見台南海岸線，又有「汐見之丘」美稱。
文化局指出，桂子山為水交社文化園區一部分，未來將持續規劃多元活動，結合展覽、文化節慶，打造府城歷史教育與休閒場域，在即將到來的春節期間，也將規劃導覽走讀活動，帶領民眾深入走訪桂子山與周邊環境。
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