嘉義縣年菜送暖持續13年 今年加碼發給每戶1400元紅包
春節即將到來，嘉義縣年菜送暖邁入第13年，今年年菜價格上漲，仍維持捐助1500戶弱勢家庭，還加碼發給每戶1400元紅包，捐助總額405萬元，縣長翁章梁今天代表受贈，感謝各團體單位善款，1月23日將逐戶發送年菜。
翁章梁說，1月23日將動員所有公務人員，把年菜分送至1500個家庭，今年物價上漲，四道年菜從1000元調漲至1200元，九華山地藏庵提供每戶800元年節紅包，嘉邑行善團另贈每戶600元的年節紅包，希望讓每個弱勢家庭感受到社會溫暖。
九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟、嘉邑行善團社會福利慈善事業基金會、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會持續響應年菜捐贈超過10年時間，累計捐助金額達3114萬，共幫助1萬6000戶弱勢家庭。
九華山地藏庵董事長黃俊森說，很多地方都有年菜送暖活動，但嘉義縣長翁章梁很細心，送年菜同時也推動「一日志工」，深入每戶弱勢家庭關懷慰問，不只是當郵差送年菜，還要從基層帶回問題討論解決，才是讓人感到難可貴之處。
社會局長張翠瑤指出，感謝各界繼續支持年菜送暖活動，讓弱勢朋友在年節期間感受到社會的關懷，社會局近期也連結微型火災保險計畫，免費為低收入戶保險，減輕家庭在遭遇火災等突發事故時的經濟負擔，社會局將繼續努力支持弱勢家庭。
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