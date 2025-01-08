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雲林縣議會跨黨部呼籲中央落實新財劃法 不要恫嚇人民刪減預算

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨團總召李明哲表示，中央多次釋放財劃法修正將影響政策推動的不實訊息，但近年來政府超收稅款已從3千多億元攀升到5千多億元，根本不受影響。記者陳雅玲／攝影
國民黨團總召李明哲表示，中央多次釋放財劃法修正將影響政策推動的不實訊息，但近年來政府超收稅款已從3千多億元攀升到5千多億元，根本不受影響。記者陳雅玲／攝影

財政收支劃分法時隔25年修正，對於非六都以外的縣市財源可望注入活水，雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟政團、民意聯盟政團今聯合召開記者會，指中央每年超收稅款，財劃法修正後並不會影響政策推動，呼籲中央不要恫嚇人民將刪減預算，應落實修正案，不要杯葛反對，讓各縣市可以更有效地建設地方基礎建設。

雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟政團、民意聯盟政團今不分黨派為財政收支劃分法向中央喊話，包括國民黨團總召李明哲、民意聯盟政團總召廖偉晴、縣議員蔡東富及顏忠義、黃勝志、游淑雲、王鈺齊、吳蕙蘭、許留賓、陳永修、簡慈坊、張維心、土庫鎮長陳特凱等人都出席。

李明哲表示，中央多次釋放財劃法修正將影響政策推動的不實訊息，但近年來政府超收稅款已從3千多億元攀升到5千多億元，根本不受影響，且民進黨前主席蘇貞昌跟賴清德總統擔任台南市長時都呼籲過財劃法分配不均，即使新的財政劃分法訂定之後，中央仍有龐大的超收稅收，足以因應分配給地方的這些金額，不會影響到本預算的運作。

今天召開記者會，希望透過修法與合理的經費分配，協助地方政府發展經濟，避免未來繼續舉債的現象發生，呼籲中央政府加速執行新法，讓地方財政更具彈性，並確保國家總預算的穩定性不受影響。

廖偉晴表示，縣市政府獲得較多統籌分配稅款將可更平衡的運用，讓基礎建設能夠更有效率；蔡東富也說，雲林縣政府這幾年來的統籌分配稅款只得到10幾億元，新財劃法對地方建設有相當幫助，希望中央不要杯葛反對。

土庫鎮長陳特凱表示，鄉鎮市公所因為缺乏財源，就連新建一個公園也是奢求，希望新的財劃法盡快實施，縮短城鄉差距。

雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟政團、民意聯盟政團今聯合召開記者會，指中央每年超收稅款，財劃法修正後並不會影響政策推動，呼籲中央不要恫嚇人民將刪減預算，應落實修正案。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟政團、民意聯盟政團今聯合召開記者會，指中央每年超收稅款，財劃法修正後並不會影響政策推動，呼籲中央不要恫嚇人民將刪減預算，應落實修正案。記者陳雅玲／攝影

國民黨 財劃法 雲林

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