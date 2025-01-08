大台南公車「1創舉」運量倍增 且公車價格就有轎車享受
台南市區發展早不少巷弄狹窄，台南市府「市區公車」創意導入9人小巴，更為靈活便利，且增加班次減少等車時間，運量倍增，市府今宣府城客運「厝邊公車901路」（九份子─總圖）9日起新增9人小巴服務，和原有大型電動巴士混合行駛，每日20班次增加到38班次。
台南市交通局去年創新推出9人小巴行駛市區，可深入鄰里，還解決大車司機荒問題，，備受好評，繼安平區14路、安南區9路之後，第3條路線「厝邊公車901路」（九份子至總圖）9日起加入九人小巴上線營運， 台南市長黃偉哲視為任內創舉，「公車票價有轎車服務」，讓台南市公共運輸服務更接地氣，
交通局長王銘德表示，9人小巴成效卓著，以安平區14路導入9人小巴為例，雖然車型變迷你，因加密班次、縮短等車時間，原本每月運量僅6千餘人，實施後單月最高運量曾達到1.2萬人次，幾乎翻倍，交通局也持續盤點其他合適路線推動。
「901厝邊公車」由府城客運營運，起點為永康的「頂東站」，終點在大港觀海橋邊的「克樺社區」，途中行經台南市立圖書館（新總圖）、大橋國中、成大南工、奇美醫院、海佃國中、九份子國中小、海南里活動中心等重要地點。
王銘德表示，「901厝邊公車」行經多個新興重劃區，居民持續成長但公共運輸運量尚待培養，搭車人數不多時最適合採用9人小巴，再搭配原有大巴，可在尖離峰不同時段彈性調度，還可順勢增加班次，兼顧搭乘便利性和節約營運費用。
台南市公共運輸處處長吳俁之提醒，9人小巴搭乘方式和一般公車完全相同，在站牌處招手搭車，車頭有LED字幕顯示路線，車身也有大台南公車標誌和路線號碼，車內則比照公車設置電子票證刷卡機、站名播報系統、投現零錢箱，且大台南公車App還特別開發貼心功能可顯示車內剩餘座位，歡迎民眾多加利用。
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