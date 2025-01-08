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雲林年貨大街下周斗南田徑場登場 發送10萬摸彩券最高獎金5千元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影
迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影

迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動，縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、王秋足等人今天一同為活動宣傳，邀請民眾一起到雲林採辦年貨。

張麗善表示，今年年貨大街有一百多個攤位展售近千種雲林在地產品，包含雲林良品、身心障礙庇護工廠的產品、市場樂活名攤以及縣內觀光工廠等優質名店，讓民眾在採買年貨時，還能了解雲林地方特色。

她很期待不只雲林縣各地民眾都來採買年貨，外縣市民眾也能到雲林來辦年貨，今年年貨大街活動豐富，準備10萬張摸彩券讓民眾抽獎，最高獎金5千元，消費還可以參加擲筊大賽，若能藉由年貨大街吸引10萬人共襄盛舉，再好不過。

蔡東富表示，他很感謝縣府用心規畫年貨大街，今年還準備很多摸彩品，讓民眾買東西的同時做愛心，還可以抽大獎，現場另有春聯揮毫免費贈送，歡迎所有朋友踴躍參與。

為期二天的年貨大街每天上午9時推出有紅羽土雞一隻加5入滴雞精只要299元、10時有龜鹿二仙膠土雞湯275元及全鴨129元一隻（限量129隻）、下午2時有綜合滷味99元（限量200組）等限量搶購活動。

活動期間，每位到場民眾可至服務台領取抽獎券一張，參加現場抽好禮，最高可獲得現金5千元；凡購買消費券者，即能參與擲筊，每個時段的優勝者將獲得現金1千元，活動兩日結束後，將統計所有參賽者的總聖杯數，最高者可獲得現金5萬元。

建設處代理處長鄭峯明表示，今年年貨大街有消費集點抽好禮活動，民眾只要消費滿200元，或於愛心攤位消費的民眾則不限金額，凡消費即可掃描參與集點，並同本屆全運會吉祥物「雲寶弟」及「雲寶妹」拍照打卡，即可成功線上集點。完成集點並拍照打卡之民眾，可獲線上摸彩資格，有機會抽出電視、電冰箱、烤箱等豐富好禮（為推行數位化，集點活動將以手機進行）。相關內容請上雲林縣政府官網查詢。

迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影
迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影
迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影
迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影
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迎接農曆新年，雲林縣政府將於1月18、19日在斗南田徑場舉辦年貨大街展售活動，現場將有一百多個攤位展售近千種雲林農特產品，並有限時限量搶購及擲筊送好禮等活動。記者陳雅玲／攝影

年貨大街 雲林

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