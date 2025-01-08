托育未滿2歲幼兒！台南新增安平、南科2處公托開始申請

台南市新設「安平區永華公設民營托嬰中心」及「新市區南科公設民營托嬰中心」正式招生，分別提供36名與32名名額，設籍台南市未滿2歲的嬰幼兒報名，另七股公共托育家園也釋出3個名額。符合資格的家長請在1月14日前踴躍線上報名。

市府表示，此次利用永華市政中心旁社會福利綜合大樓1樓及南科台南園區社區中心3樓空間，完成重新裝修，建置為安平區永華及新市區南科兩處公設民營托嬰中心，進一步擴大市民使用公共托育服務的機會。

兩中心2月起陸續提供滿2足月至未滿2歲嬰幼兒的日間托育服務，每月托育費用僅9000元，家長可再申請每月7000元以上的托育補助。嬰幼兒需設籍台南市，其父母至少一方設籍台南市滿6個月以上即可申請。