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托育未滿2歲幼兒！台南新增安平、南科2處公托開始申請

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新市區南科公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供
新市區南科公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供

台南市新設「安平區永華公設民營托嬰中心」及「新市區南科公設民營托嬰中心」正式招生，分別提供36名與32名名額，設籍台南市未滿2歲的嬰幼兒報名，另七股公共托育家園也釋出3個名額。符合資格的家長請在1月14日前踴躍線上報名。

市府表示，此次利用永華市政中心旁社會福利綜合大樓1樓及南科台南園區社區中心3樓空間，完成重新裝修，建置為安平區永華及新市區南科兩處公設民營托嬰中心，進一步擴大市民使用公共托育服務的機會。

兩中心2月起陸續提供滿2足月至未滿2歲嬰幼兒的日間托育服務，每月托育費用僅9000元，家長可再申請每月7000元以上的托育補助。嬰幼兒需設籍台南市，其父母至少一方設籍台南市滿6個月以上即可申請。

社會局指出，申請人需於今年1月2日至1月14日登錄「台南市育兒資源網」會員後進行線上申請，並填寫資料及上傳證明文件。審核通過後，具備抽籤資格者將於1月20日進行電腦亂數抽籤，並公告正取與備取名單。相關資訊可至台南市育兒資源網（網站連結）查詢，或洽詢社會局婦女及兒童少年福利科，電話：06-2959122。

安平區永華公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供
安平區永華公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供
新市區南科公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供
新市區南科公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供
安平區永華公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供
安平區永華公設民營托嬰中心即日起正式招生。圖／台南市社會局提供

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