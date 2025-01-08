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影／諸羅建城320+1起手式 重現「家將窟」全年主題活動起跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表。記者魯永明／攝影
今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表。記者魯永明／攝影

今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表，市長黃敏惠率市府團隊與來賓，觀賞慈濟宮駕前如意振裕堂八家將表演，聆聽刊物介紹及受訪人物故事分享，為建城320+1揭開序幕。

教練帶4名國中小學生裝扮八家將表演揭幕，嘉市素有「家將窟」美譽，如意振裕堂是嘉義八家將元祖首堂，如意振裕堂八家將1918年成立，超過百年，2015年獲登錄嘉市無形文化資產傳統表演藝術團體，除日常出軍任務，辦傳承推廣與教育活動，透過創新作法，翻轉被汙名化刻板印象，延續家將傳統文化。

市府2022年推出「+1+1+1」刊物，由返鄉平凡製作創意總監黃銘彰帶編採團隊出版，屢獲獎引起熱烈討論，今年第3期以「原點」為題，以多元視角探索嘉市小城，用設計創意轉繹小城日常，並以深入淺出編輯手法帶出城市魅力，建城321年，市府將以「醞釀」、「發現」、「噴發」與「發光」4階段辦各項活動，用創意串連歷史。

黃敏惠說，嘉義諧音「+1」，不是加1個數字，而是加每個人力量、每個人心力與每份情，將這股不斷持續+1的永續力量傳遞到下一代，「+1+1+1」是刊物名稱，象徵嘉市不斷累積力量與成長的過程，從「個人」到「城市」，從「我」到「我們」，讓每位市民成為主角，讓嘉市成為實驗、實踐、實現夢想基地。

黃銘彰說，第3期編輯團隊未停下探索嘉義腳步，眾多嶄新發現都指向城市發展原點，嘗試梳理小城發展歷史軌跡，挖掘地方創作者靈感起源，思索家園未來。朝向原點編輯路徑，如同小時候初識世界，看見許多過往未曾察覺嘉義。刊物封面及隨刊限量海報，由嘉義師院 畢業的義大利波隆納國際插畫大獎得主鄒駿昇操刀，以嘉義為靈感創作，展現他對「老」的依戀與標誌性溫潤色調。

《+1+1+1》Vol.3雜誌索取，今天開放試閱索取店家，每人限領1本；市府發放時間地點，明、後天下午1時開放領取，每人限領1本，地點願景館；周六下午1時，地點嘉義舊監獄宿含群矯正塾1921。

今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表。記者魯永明／攝影
今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表。記者魯永明／攝影
今年嘉義市建城321年，市府以「建城320+1」為主題策劃整年系列活動，上午市府委託平凡製作出版的第3期「+1+1+1」刊物在嘉邑慈濟宮發表。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影
慈濟宮駕前如意振裕堂4名國中小學生裝扮八家將表演。記者魯永明／攝影

嘉義 團隊

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