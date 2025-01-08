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台南官田慈聖宮寒冬送暖助社區 連續17年捐助累積400萬
農曆年關將近，台南市官田慈聖宮已連續17年，發放愛心物質及善款給社區弱勢者，累積金額預估近400萬，今除發放愛心物資外，廟方也贊助鄰近的官田國小弱勢孩童課後輔導經費4萬及陽明工商球隊培訓經費2萬，希望拋磚引玉，讓社會多關懷弱勢。
官田慈聖宮寒冬送暖發放對象以官田里中低收入戶、邊緣戶、單親媽媽、獨居長者等為主，今年共發放36戶，每戶紅包現金1000元及愛心物資，包含白米、關廟麵、罐頭、醬油、冬粉、衛生紙、奶粉、沙拉油、泡麵、毛巾及菱角肉鬆等日常必需品。
此外，廟方今年也贊助鄰近的官田國小弱勢孩童課後輔導經費約4萬元，以及陽明工商棒球隊培訓經費2萬，共捐助20萬。官田國小校長陳慶林表示，該筆經費會用在弱勢孩童急難救助、課後輔導及相關社團經費補助，相當感謝大眾的善心。
陽明工商則說，近年來受少子化影響，學校學生不乏來自偏鄉，甚至有遠從金門、馬祖、澎湖等外島，以及南投山區的學生到陽明工商就讀，目前學校棒球隊約有30名學生，該筆經費也會妥善運用在棒球隊的訓練。
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