影／史上最激烈！台南地區農會改選 綠議員號召「改革派」挑戰世襲

台南地區農會改選，現任總幹事楊憲仁不連任，但將交棒給兒子楊緯民接棒，市議員郭清華批楊家掌控農會近世紀，號召「改革派」挑戰世襲，今天動員前往登記參選農會會員代表；台南地區農會則聲明「有心人試圖介選」，呼籲會員堅持正能量穩住多年經營成果。

據了解，現任總幹事楊憲仁20年前從父親手中接任總幹事一職，父子掌管台南地區農會逾40年，以往選舉幾乎無競爭，但楊憲仁去年爆出涉詐領獎勵金逾5000萬元，員工繳回的獎勵金也高達1136萬多元，甚至還收員工「升職紅包」，被台南地檢署依背信罪起訴，楊憲仁雖復職但因陷入官司風波，不再連任而推派任職台南市農產品批發市場祕書的兒子接手。

台南市議員郭清華痛斥楊找兒子接班總幹事是世襲壟斷，今天動員前往台南地區農會登記參選會員代表，郭表示，將帶領志同道合的改革力量，挑戰此一不正當的家族控制體制，並強調「農會是全體會員的共同資產，應該杜絕襲斷，回歸公平與透明」。

據指出，台南地區農會約有8000多名會員有投票權，2月15日要選出65名基層代表與65名小組長，代表再選出15名理事及5名監事，3月推選理事長及聘任總幹事，總幹事遴聘有楊緯民及朱育敏2人登記；地方也指這次台南地區農會改選是史上最激烈的一次。

楊憲仁今天人不在農會，台南地區農會則發聲明指出這是「有心人試圖介選」，隨著農會業績成長，影響力擴大，第20屆會員代表與小組長選舉競爭激烈，呼籲會員堅持正能量，正面訴求，用行動穩住多年穩健經營成果。