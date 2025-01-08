民進黨發行「台南本土種」刊物 強調民主多元化更要釘根本土

民進黨台南市黨部今日發表「台南本土種」宣言，出版刊物，用更有溫度的紙本印刷，更有深度的文字敘述，發掘在地生活中的人事物。黨部說，此刊物不說政治、選舉，而是用文字與愛開拓民主首都的廣度，用多元文化構築民主自由的認同感。

市黨部主委郭國文表示，媒體多元化下，印刷仍擁有一定魅力，我們強調初衷的理念，因此以原始為起點，透過紙本刊物介紹台南不同的過去與未來；民主價值的期待是大家的公約數，也希望透過不同方式，燃起大家對公共事務的熱情，而有此刊物出版。希望大家從認識地方開始，創造更好的台南。

郭國文表示，台南是台灣的民主首都，有沒有辦法讓更多人一起來參與，用多元、中立、在地的角度，發掘更多人，願意在這片土地，出芽、釘根、生湠，所以將「台南」、「本土」、「種籽」結合在一起，找出更多人一起來做，「讓名詞變成動詞，讓動詞變成現在進行式。」

文化扎根工程是黨部公益化具體工作的一環，我們也願意訴諸文字，拋磚引玉，用更多不同的語言，讓更多人、事、物，都能夠以台南本土種的概念，躍然紙上，更親近大眾的眼球，用日常生活的角度來引起深刻思維。我們仍相信文字有溫度，希望用不同的方式，產生共鳴，進一步讓大家都可以投入公共事務！

執行長谷暮.哈就從自身原住民族的角度出發，說明在製作刊物的過程中，不僅探訪台南的平埔部落，也從台灣最西邊的海岸，跟大家一起找到移民社會的足跡，看到更多秘境景色。透過較為生活化的方式，未來也希望更多人能夠一起來投稿，一起加入。她強調，希望透過此刊物，擺脫黨部是只談選舉的生硬部門印象，也用有溫度、情感的文字與印刷，發掘人事物，呈現台南的文化涵養與氣質。這本刊物沒有廣告也非觀光書籍，是要讓大家知道這片土地的氛圍、涵養，以及愛與熱情。