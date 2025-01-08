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謠傳黑面琵鷺度冬數量減少？ 南市農業局：停棲增加378隻
每年10月至隔年3月是黑面琵鷺的賞鳥季節，近來傳出台南黑面琵鷺因受光電裝置影響，度冬數量下降，南市農業局今澄清並強調，七股鹽田等重要濕地並無光電設施，且根據監測記錄，統計至去年12月底，停棲黑面琵鷺為2012隻，甚至較前年同期1634隻，增加378隻。
農業局表示，重要濕地保育經營管理，是黑面琵鷺保育有成的必要條件，台南市針對重要濕地範圍內，迄今沒有核准設置任何綠能設施，倘若在重要濕地或其保育利用計畫範圍內，發生破壞或干擾濕地環境生態等行為，也將依濕地保育法進行裁罰。
農業局提到，黑面琵鷺主要度冬地區在濱海地區，特別是四草、曾文溪口、七股鹽田等重要濕地，近年來透過持續推動瀕危物種及重要棲地生態服務給付，七股、安南地區陸上魚塭也為黑面琵鷺營造更多友善覓食棲息環境，讓台南成為黑面琵鷺在台最大棲息覓食場所。
農業局也說，依據黑面琵鷺大台南監測記錄表顯示，去年12月28日台南停棲黑面琵鷺為2012隻，前年同期為1634隻，數量增加378隻，停棲黑面琵鷺數量並未下降，更代表台南在棲地的環境優化逐漸顯現。
為提升野鳥救護應變能力，降低來台度冬黑面琵鷺傷亡數量，南市府現今已成立黑面琵鷺救傷群組，由相關單位相互聯繫互助，在發現傷鳥時能以最佳效率救治處理，並配合專業照顧使傷癒黑面琵鷺能成功野放回歸自然，農業局也呼籲，希望民眾在欣賞候鳥優美姿態時，也能為黑面琵鷺保育盡力，幫一年一度來台的嬌客營造更友善的度冬環境。
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