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台南推農村重劃就看這件 攸關勝敗的意願調查啟動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局正辦理學甲大灣奴村社區重劃，圖為重劃區範圍。圖／南市地政局提供
台南市地政局正辦理學甲大灣奴村社區重劃，圖為重劃區範圍。圖／南市地政局提供

農村社區地籍混亂、土地產權複雜及缺乏妥善公共設施等問題，為了建構優質農村社區生活環境，台南市地政局積極辦理農村社區土地重劃，帶動地方發展。目前有兩社區正辦重劃，其中學甲區大灣非都市土地開發許可已審定通過，諮詢、意願調查等作業也啟動，因事關權益，千萬不能疏忽。

地政局接續啟動重劃意願調查作業中，依規定如有私有土地所有權人的人數及面積過半數同意後，重劃計畫書才能報送內政部審核辦理重劃，地政局希望此案能達到農村社區土地重劃地主同意法定門檻，以利農村社區土地重劃推動，並完善基礎公共設施，提昇農村生活品質水準，開創兼具農村文化特色及生態保育的農村生活環境。房仲業者認為，若重劃成功，自然會帶動地價成長。

地政局表示，建構優質農村社區生活環境是市長黃偉哲的重大政策，因此該局積極辦理農村社區土地重劃，目前辦理中學甲大灣及官田社子等二區農村社區，土地重劃面積達14.04公頃，全國第一。學甲大灣非都市土地開發許可已審定通過，將辦理意願調查作業等程序。官田社子出流管制規劃書也在去年底獲核定，正進入開發許可審議中，因兩區表現優異，去年榮獲「農村社區土地重劃績優獎」。

地政局長陳淑美說，學甲大灣農村社區土地重劃區位於學甲區南側大灣里，透過農村社區土地重劃方式，以由下而上精神結合社區發展願景及居民需求做整體規劃設計，以解決社區地籍混亂、土地產權複雜及缺乏妥善公共設施等問題，並改善農村社區生活環境，提升土地使用價值。為就近提供土地所有權人更了解重劃計畫相關事項，以及能便利提送重劃意願書，訂於1月13日至17日及2月10日至14日，每日上午9時至12時，於大灣清濟宮（學甲區大灣里19號）駐點提供現場諮詢服務，以及接收重劃意願書併附身分證影本，另，所有權人也可透過回郵信封方式將重劃意願書寄送至地政局。

大灣農村社區土地重劃面積約7.35公頃，其中可建築土地面積約5.42公頃，公共設施面積約1.93公頃，在公共設施方面，規畫有綠帶、生態滯洪池兼公園、社區多功能中心用地、汙水處理設施用地及道路等，並以農村特色意象融入公共設施設計中，結合防災、景觀休憩、人本交通及友善環境等概念推動農村社區土地重劃。

房仲業 重劃區

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