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台南第一高峰海拔29.5公尺 水交社園區桂子山整修重生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
桂子山，舊稱「魁斗山」，海拔約29.5公尺，從明清時期就屹立原地迄今，地處台南府城歷史至高點，但屬於易流失的沙土質，因此需特別以人為方式維護。記者萬于甄／攝影
桂子山，舊稱「魁斗山」，海拔約29.5公尺，從明清時期就屹立原地迄今，地處台南府城歷史至高點，但屬於易流失的沙土質，因此需特別以人為方式維護。記者萬于甄／攝影

台南市水交社文化園區內的重要地標「桂子山」，海拔約29.5公尺，是市區現存唯一的山丘，更是府城歷史第一高峰，早年因山土流失嚴重，且整體環境急需改善，南市文化局前年啟動整修工程，近期順利完工，今由市長黃偉哲親自揭幕，見證桂子山的重生。

桂子山，舊稱「魁斗山」，海拔約29.5公尺，從明清時期就屹立原地迄今，地處台南府城歷史至高點，不僅是市區現存唯一山丘，早期登上桂子山即可看見台南的海岸線，又稱為「汐見之丘」，還可觀察日蝕，是百年來府城與水交社周邊居民記憶中，不可或缺的人文自然地景。

文化局表示，2023年3月啟動「桂子山整體工程」，以最低度擾動的施工方式重新穩固山體，並選用適合當地既有生態的原生喬木、灌木樹種進行整體景觀設計，此外也融入多樣機能空間，包含環山緩坡步道、節流導溝和疊水沉砂池等。

市長黃偉哲說，桂子山是天然景觀，海拔不高，屬於易流失的沙土質，因此需特別以人為方式維護；桂子山也是文化歷史地標，與水交社文化園區串連，承載著歷史記憶，啟用後可望成為新興景點，能讓市民朋友在此悠閒漫遊一整天。

市議員陳怡珍提到，桂子山曾經是府城最高點，但隨著時代變遷，該地逐漸荒廢，且因缺乏管理一度成為環境髒亂死角，如今，市府能投入規畫環境，不僅融入水交社眷村住戶記憶，同時增加現代親子遊憩空間，相信未來能成為熱門打卡景點，期待促使地方產業連帶活化。

文化局指出，桂子山整體工程已順利完工，未來將持續規畫多元活動，春節期間也會有導覽走讀活動，期望將原本日漸荒廢且山體砂土流失嚴重的桂子山，重新打造成具有公眾休憩功能，同時符合在地歷史人文地景及生態保育的場域，也為水交社文化園區注入一股活力新氣象。

台南市水交社文化園區內的重要地標「桂子山」，海拔約29.5公尺，是市區現存唯一的山丘，早年因山土流失嚴重，且整體環境急需改善，南市文化局前年啟動整修工程，近期順利完工，今由市長黃偉哲（左四）等人親自揭幕，並見證桂子山的重生。記者萬于甄／攝影
台南市水交社文化園區內的重要地標「桂子山」，海拔約29.5公尺，是市區現存唯一的山丘，早年因山土流失嚴重，且整體環境急需改善，南市文化局前年啟動整修工程，近期順利完工，今由市長黃偉哲（左四）等人親自揭幕，並見證桂子山的重生。記者萬于甄／攝影
水交社文化園區內的桂子山，早年因山土流失嚴重，且整體環境急需改善，南市文化局前年啟動整修工程，以最低度擾動的施工方式重新穩固山體，也讓桂子山順利重生。記者萬于甄／攝影
水交社文化園區內的桂子山，早年因山土流失嚴重，且整體環境急需改善，南市文化局前年啟動整修工程，以最低度擾動的施工方式重新穩固山體，也讓桂子山順利重生。記者萬于甄／攝影
桂子山海拔約29.5公尺，地處台南府城歷史至高點，不僅是市區現存唯一山丘，早期登上桂子山頂即可看見台南的海岸線，又稱為「汐見之丘」，還可觀察日蝕，是百年來府城與水交社周邊居民記憶中，不可或缺的人文自然地景。記者萬于甄／攝影
桂子山海拔約29.5公尺，地處台南府城歷史至高點，不僅是市區現存唯一山丘，早期登上桂子山頂即可看見台南的海岸線，又稱為「汐見之丘」，還可觀察日蝕，是百年來府城與水交社周邊居民記憶中，不可或缺的人文自然地景。記者萬于甄／攝影

台南 文化局

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