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不滿超商紅豆麵包漲價 阿伯火車站內大罵店員

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台鐵新營站昨下午一名阿伯因不滿超商紅豆麵包價格上漲，一度與店員發生口角爭執，而鐵路警方到場時，阿伯已離開，店員也暫不提告。圖／民眾提供
台鐵新營站昨下午一名阿伯因不滿超商紅豆麵包價格上漲，一度與店員發生口角爭執，而鐵路警方到場時，阿伯已離開，店員也暫不提告。圖／民眾提供

一名阿伯昨下午到台南新營火車站內的超商，原想購買紅豆麵包果腹，卻發現麵包價格竟從28元變成35元，店員雖解釋價格為公司規定，但阿伯不願接受，甚至一度口出惡言，干擾其他旅客，鐵路警方獲報到場時，阿伯已離開現場，而超商店員則表示目前暫不提出告訴。

鐵路警方調查，一名男性長者昨下午3點55分，在台鐵新營站與站內超商店員發生口角糾紛情形，經詢問全家超商店員，因長者質疑同一商品紅豆麵包在新營站內價格，比其他超商價格高，而店員解釋價格均為公司規定，但長者不接受並在店內爭執，甚至出言指責店員，有干擾其他旅客結帳等行為。

鐵警表示，到場查處時，該名長者已離開現場，超商店員也暫不提出告訴，警方則保全相關證據備查，而為維護旅客及鐵道安全，已針對台鐵、高鐵列車及站區加強安全維護勤務。

店員 超商

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