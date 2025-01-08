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嘉義獲選全台成長最快旅遊去處 2個新景點開幕時間曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「歐樂沃築夢城堡」主建築走迪士尼風，拆除鷹架後，外觀色彩繽紛、雕塑質感細緻，成為拍攝熱區，未開幕先轟動。圖／讀者提供
「歐樂沃築夢城堡」主建築走迪士尼風，拆除鷹架後，外觀色彩繽紛、雕塑質感細緻，成為拍攝熱區，未開幕先轟動。圖／讀者提供

春節將近，數位旅遊平台Agoda公布最新調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，其中網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，無法在過年開幕，業者拚年後2、3月營運。

位在新港鄉的「海賊庄休閒農場」，由台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。

海賊庄還未開幕，假日就吸引許多人前往拍照打卡，目前廣植綠肥作物向日葵，花開美麗，謝東哲說，目前還在辦理變更設計，以及申請休閒農場許可，過年無法開幕，預計2月底開幕，過年業者歡迎來拍照，採向日葵，海賊庄休閒農場地址在新港鄉南港村117之69號。

謝東哲說，笨港原稱海賊庄，明朝鄭芝龍時期，海賊們曾在此聚集貿易，後轉變為海商開發台灣，海賊庄特色在多元文化與傳統工藝結合，他以長期對交趾陶及馬賽克藝術研究，將工藝應用在海賊庄建築與公共藝術設施，利用40年廢棄陶瓷及馬賽克材料，將傳統剪黏技術融入現代設計，創造獨具特色藝術品，讓海賊庄成為充滿視覺吸引力的文化地標。

位在大林鎮大埔美園區「歐樂沃築夢城堡」，有「台版迪士尼」美稱，興建過程就成為打卡熱點及討論話題，業者原預計農曆年前試營運搶連假商機，為求好心切工程延宕，春節無法營運，預計3月底、4月初營運。

「歐樂沃築夢城堡」是巧克力觀光工廠，由「翰億」董事長、大林子弟毛榮海投資興建，他先在劍湖山樂園打造「海盜村」， 後主持義大世界主題包裝工程，再跨海到上海迪士尼樂園負責玩具總動園、動物方城市與神鬼奇航等主題園區及北京環球度假區侏羅紀世界、變形金剛等，在國際主題樂園界享有崇高地位。

「翰億」在大埔美園區主導歐風「佐登妮絲城堡」、希臘風「蓋婭莊園」工程，成為打卡旅遊熱點，毛榮海投資興建「歐樂沃築夢城堡」主建築走迪士尼風，拆除鷹架後，外觀色彩繽紛、雕塑質感細緻，成為拍攝熱區，未開幕先轟動。

春節將近，網友關注討論度高的嘉義縣新旅遊景點「海賊庄休閒農場」。圖／謝東哲提供、魯永明攝影
春節將近，網友關注討論度高的嘉義縣新旅遊景點「海賊庄休閒農場」。圖／謝東哲提供、魯永明攝影
「歐樂沃築夢城堡」主建築走迪士尼風，拆除鷹架後，外觀色彩繽紛、雕塑質感細緻，成為拍攝熱區，未開幕先轟動。圖／讀者提供
「歐樂沃築夢城堡」主建築走迪士尼風，拆除鷹架後，外觀色彩繽紛、雕塑質感細緻，成為拍攝熱區，未開幕先轟動。圖／讀者提供
春節將近，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」（下）、「歐樂沃築夢城堡」（上），無法在過年開幕。圖／謝東哲提供、魯永明攝影
春節將近，網友關注討論度高的嘉義縣2處新旅遊景點「海賊庄」（下）、「歐樂沃築夢城堡」（上），無法在過年開幕。圖／謝東哲提供、魯永明攝影
春節將近，網友關注討論度高的嘉義縣新旅遊景點「海賊庄休閒農場」目前向日葵盛開，無法在過年開幕。圖／謝東哲提供
春節將近，網友關注討論度高的嘉義縣新旅遊景點「海賊庄休閒農場」目前向日葵盛開，無法在過年開幕。圖／謝東哲提供

上海迪士尼

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