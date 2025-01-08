行人庇護島引熱議 市府用這4項提醒駕駛人

全台各地陸續發生車輛路口撞上行人庇護島案件，駕駛人批庇護島為設而設；駕訓班業者認為，是駕駛人應改變「切西瓜」方式行駛，保護行人安全。

嘉市完成34處行人庇護島，議員及多數市民支持庇護島，市府交通處說，設置至今只發生1起白天自撞車禍，設置座式反光導標等4項提醒駕駛人。

市府交通處說，民眾建議設置行人庇護島反光條的地點，應是反光設施不足地點，嘉義市的行人庇護島端均設有黃黑相間漆、座式反光導標、危險標記第三類、遵18標誌等4項標準裝置，反光效果充足，完工後1年僅發生1件車輛輕撞庇護島事件，是白天發生在垂楊、啟明路口，原因是車輛駕駛轉向習慣切西瓜時不慎所致。

議員王浩說，對行人庇護島設置，贊成反對民眾都有，他認為，保障行人穿越大馬路安全，行人庇護島設置有其必要，會發生自撞主因是駕駛人提早轉彎，用錯誤的「切西瓜」方式行駛，駕駛人應改變駕駛習慣。

交通處說，市府近2年積極針對行人友善環境進行改善強化，新增行人庇護島、行穿線退縮等，目前已完成行人庇護島共計34處：西門街/垂楊路、新榮路/垂楊路 (東側)、新榮路/垂楊路 (西側)、西榮街/垂楊路 (東側)、西榮街/垂楊路 (西側)、民生北路/垂楊路(東側)、民生北路/垂楊路 (西側)、國華路/垂楊路 (東側)、國華街/垂楊路 (西側)、興中街/垂楊路 (東側)、興中街/垂楊路 (西側)。

成仁街/垂楊路 (東側)、成仁街/垂楊路 (西側)、吳鳳北路/垂楊路(東側)、吳鳳北路/垂楊路 (西側)、共和路/垂楊路 (東側)、共和路/垂楊路 (西側)、和平路/垂楊路 (東側)、和平路/垂楊路 (西側)

、啟明路/垂楊路、北榮街/林森西路 (北側)、北榮街/林森西路 (南側)。

博愛路一段/興達路/文化路、金山路/大同路 (東側)、金山路/大同路 (西側)、博愛路一段/自由路 (北側)、博愛路一段/自由路 (南側)、博愛路二段/友愛路、忠孝路/保健街 (南側)、世賢路三段/