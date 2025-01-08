舊衣回收櫃暴量部分淪垃圾櫃 嘉市有人亂丟下場曝

快過年了，家戶大掃除除舊布新，嘉義市150個據點共200個舊衣回收櫃塞爆，部分民眾將破舊棉被、家具等丟棄，造成舊衣回收箱淪為垃圾箱，接受環保局委託執行的嘉市脊髓損傷協會執行回收24年，回收量增加3 倍去年逾40萬公斤，但可回收再利用不到3分之1，回收利潤與付出的成本不成比例。

環保局說，文明消費主義，快速複製、大量生產、價格低廉，不斷刺激消費者的購買慾，造成大量被淘汰低質量服飾。全球紡織產業是僅次於石油的第二大汙染，造成嚴重的二氧化碳排放及影響氣候變遷。環境部統計，台灣人年丟棄衣服近8.2萬公噸，以每公斤3.2件換算，平均每分鐘就有500件衣服被丟棄。

這些被丟棄衣服雖能整理成二手衣或回收使用，但需投入大量人力，且被使用量逐年遞減，其餘被當成垃圾焚化，對環境造成負荷一年比一年嚴重。執行舊衣回收的嘉市脊髓損傷協會感受最明顯，2000年首度執行全市舊衣回收12萬餘公斤，去年暴增逾40萬公斤。

脊髓損傷協會說，舊衣服棉質少，化學紡織產業物逐年增加，回收量暴增，但可回收再利用外銷占少數，部分交給廠商製作燃料棒，大部分送進焚化爐，回收處理舊衣服每公斤只有5元收益，未增加，但投入清運、分類及廢棄物處理成本卻不斷增加。