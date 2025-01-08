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孩子眼中的「嘉義媽祖婆」 3校創作展紀念許世賢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉大附小、世賢國小、僑平國小學童透過繪畫、戲劇等創作130件作品，展現對嘉市前市長許世賢的理解與敬意。圖／嘉市府提供
嘉大附小、世賢國小、僑平國小學童透過繪畫、戲劇等創作130件作品，展現對嘉市前市長許世賢的理解與敬意。圖／嘉市府提供

有「嘉義媽祖婆」之稱的嘉義市1982年升格後首屆市長許世賢，嘉市學校也列入本土教材，嘉大附小、世賢國小、僑平國小學童透過繪畫、戲劇等創作130件作品，周六起在市立博物館展出。校方指出，學童向楷模學習，也融入性平理念。

作品包括繪畫創作出許世賢的模樣。文化局長謝育哲說，許世賢博士紀念館結合3間國小辦交流計畫，透過課程細緻地了解許博士的生平，並轉化為創作，是對當地歷史的深刻理解與創新詮釋。

嘉大實小校長林桂枝說，許世賢事蹟雖離學童很遠，但她當時的醫館離學校很近，校方帶領到醫館導覽踏查、介紹那個年代她如何地影響嘉市，有趣的是，大部分孩子剛開始聽到這名字時很直覺以為是男生，當知道是女性，又生存的那個男尊女卑年代，會深感不容易。

世賢國小校長翁崇文指出，三年級學生就會接觸到許世賢課程、學習活動，配合性平等教育課程延伸學習，與時代潮流相結合，孩子對這樣的課程也較有興趣，屆時作品展現出參觀在地文化、醫館後的心得。

謝育哲也說，「孩子眼中的嘉義媽祖婆－許世賢博士紀念館三校交流展」11日至2月23日在市立博物館展出，不僅是對許博士一生的紀念，更讓學生透過創作表達對歷史認識、對文化理解與對社會貢獻的學習過程。

博物館 嘉義 媽祖

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