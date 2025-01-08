安平國宅海砂屋都更 預計1個月後搬遷

台南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案一拖再拖，已通過都市更新審議、完成信託等程序，市府昨核定權利變換計畫並發布實施，都發局表示，預計1個月後啟動搬遷程序、住戶在4月完成搬遷，之後盡速拆除重建。

都發局長徐中強表示，安平二期國宅現為地上5層、地下1層的集合住宅，重建後預計興建5棟地上12層至20層的柱梁系統鋼筋混凝土造建築物，沿街退縮建築，提供舒適的遊逛空間，形成全街廓綠帶、步道系統及街道家具，並配合適宜樹種塑造都會住宅區的街道景觀，大幅改善地區環境及整體市容。

安平二期國宅位於安平路和民權路之間，由內政部國土管理署前身台灣省政府住宅及都市發展局1995年規畫興建、共226戶的國宅社區，居民搬入後卻陸續發現水泥剝落、鋼筋裸露等，2014年鑑定為海砂屋，市府隨即協助社區向營建署爭取道義補助。

不過，都更過程花了多年，直到2023年才達成共識，並在同年底與華友聯開發公司簽約辦理拆除重建，也是南市迄今最大的自辦都更整合案；原定去年下半年動工，因有住戶貸款還沒繳完等問題拖延。

都發局表示，此都更案除了爭取補助外，市府主動提供拆除工程補助、海砂屋搬遷補助、租屋補助，並提升基準容積，以減輕住戶負擔。

市長黃偉哲說，後續將循序邁入搬遷、拆除及施工階段，重建完成後將改善住戶的居住環境，並維護保障住戶的生命財產安全與權益。