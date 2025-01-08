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南市稽查特定行業 擬輪流帶隊惹議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市政府列管特定行業有579家，市議會國民黨團昨天指出，以往負責率隊聯合稽查的經發局，提案改由各局處輪流派公務員帶隊；但有電子遊戲場疑擴大營業、桌遊店暗藏賭博，都還有待調查，發照機關不應卸責；市府允諾，檢討聯合稽查帶隊制度。

經發局長林榮川解釋，每月都稽查20場、每年240場，因目前局內4名稽查員皆約僱人員，考量帶隊官應由正式公務員擔任較為合適，提案改由各單位輪流指派公務員帶隊，待人員補足再回歸經發局。

國民黨團議員林燕祝、蔡宗豪等人表示，南市特定行業公共空間安全聯合稽查作業，目的就是為大眾安全把關，去年底經發局卻提案2月起由其他局處輪流帶隊進行，其他局處幾乎都反對，由核發執照的主政機關經發局帶隊才不易洩密、也不會淪為作秀，「不該為了人力問題就踢皮球」。

國民黨團也質疑，台南市電子遊戲場業設置自治條例對電子遊戲場須距學校、醫院等1千公尺以上等不少規範，但很多業者疑似違規變更過負責人、或擴大營業面積，卻不見稽查，還有桌遊店「掛羊頭賣狗肉」暗藏賭場，有民眾陳情哭訴家人賭輸100多萬元，也待深入追查。

市府副祕書長殷世熙說，聯合稽查業務只是集體出去稽查，仍由經發局統籌列管，各主管機關依所管法令裁罰，誰帶隊對查核結果不大，都會回歸到目的事業主管機關，認定仍是共同認定，但帶隊官人力會再研究，議員提的會檢討。

林榮川也說，電玩店在2012年自治條例通過後，已從600多家減為299家，條例發布之後，業者是否違法變更，會再釐清。

主管 公務員 國民黨

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