「好轉就是憲在」！ 林俊憲創新看板加溫台南市長之爭

勤走基層，努力爭取2026民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲，繼在全市設置「台南最好」看板後，最近配合他爭取主要幹道健康路段增設偏心式左轉專用道完工，也在多處路口上架「好轉就是憲在」看板，為選情加溫。

台南市2026市長選舉，民進黨目前只有立委林俊憲與陳亭妃表態爭取，也都在各路口設看板，較勁意味濃。台南市區主要幹道之一的健康路段，近來增設偏心式左轉專用道，讓平日繁忙壅塞的交通明顯變得順暢，備受用路人以及周邊店家、居民好評。爭取此項計畫經費的林俊憲，在工程完工之後立即上架「好轉就是憲在」醒目看板，整合政策、行銷宣導的效能與創意，既吸睛又贏得讚賞。

林俊憲表示，台南市區從大同路至中華西路之間的健康路路，屬於市中心區車流繁忙主要幹道之一。，於路幅狹窄，導致直行車流易因左轉車而堵塞，右切車輛也容易發生事故，為改善交通順暢度，爭取中央、地方合作，進行路面工程改善計劃，共增設11個路口的偏心式左轉專用車道，總經費5200萬元，其中營建署補助4264萬元，工程已在去年底完工。

增設偏心式左轉專用道，是效益極高的便捷交通規畫，健康路示範計畫的成功，可做為其它路段改造時的參考，包括金華路、西門路以及中華西路等路段。他說，市長黃偉哲也透露，市府團隊有收到許多市民對此一改造工程的肯定與支持，未來值得進一步擴大適用。

林俊憲說，「好轉就是憲在」創意看板，是年輕幕僚的點子，配合工程完工即時上架宣傳看板，一方面吸引關注，一方面也讓更多人認識對城市交通有益的計畫措施，凝聚市民共識。