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台南知名甜點店黃偈離開台南前 捐贈復康巴士留愛台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
甜點師黃偈（右）捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供
甜點師黃偈（右）捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供

台南甜點師黃偈曾於台東「孩子的書屋」擔任烘焙老師志工，帶領偏鄉孩童認識法式甜點。近期因人生規畫即將離開台南，黃偈捐贈1輛復康巴士給台南市，並於今天的捐贈儀式上，由市長黃偉哲及社會局副局長葉誌明代表接受。黃偉哲感謝其善行，並回贈感謝狀及復康巴士模型，表達對其無私奉獻的敬意。

黃偉哲表示，黃偈的善舉恰逢臘八節，讓這一天更具意義。他提到，台南市截至今年11月底，身心障礙人口數達10萬945人，其中肢體障礙者占30%，許多身障朋友需要交通接送協助。市府將善用這輛復康巴士，提升身障者的生活品質。黃偉哲強調，透過民間資源的挹注，可以加倍社福能量，期待更多善心人士和企業響應公益，攜手完善台南的社會福利服務。

社會局表示，黃偈在台南創業多年，致力於甜點事業的同時，長期關注公益活動，累積捐助金額超過50萬元。他曾於台東擔任烘焙志工，帶領偏鄉孩童體驗法式甜點的魅力。此次以個人名義捐贈復康巴士，希望善心能繼續伴隨台南，並號召更多人投入公益，讓善的力量在社會中循環延續。

市府強調，提升身心障礙者生活品質是重要施政目標之一。黃偉哲上任以來，台南市已受贈76輛復康巴士（含今日受贈1輛），並汰換67輛、增加9輛，目前共擁有155輛小型及1輛中型復康巴士，每年提供超過25萬趟次的服務。這些車輛多數來自民間捐贈，市府將善用新車汰換老舊車輛，確保民眾行車安全。

復康巴士服務時間為上午6時至晚上11時，預約電話為06-2975678（永華、溪南區）或06-6328899（溪北區），也可透過Line官方帳號（Line ID:@tnrehabus）預約。黃偉哲呼籲更多善心人士以實際行動支持公益，攜手打造友善無障礙的台南。

甜點師黃偈捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供
甜點師黃偈捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供
甜點師黃偈（左五）捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供
甜點師黃偈（左五）捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供
甜點師黃偈（左）捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供
甜點師黃偈（左）捐贈復康巴士給台南市。圖／台南市政府提供

台南 巴士 黃偉哲

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