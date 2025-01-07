臺南鐵路地下化工程 克服文資遺構影響

臺南市區鐵路地下化計畫為臺南市重大公共建設，完工後可消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施，並增設林森站與南臺南站地下通勤車站，對都市縫合、交通改善及都市發展等都有顯著效益。

交通局表示，臺南市區鐵路地下化計畫工程分為C211至C214等4標，其中C212標臺南車站地下化工程為主要工程，6日工程視察範圍主要是車站穿堂層及月臺層施工現況，並聽取臺南市區鐵路地下化工程簡報。在南市府全力協助及支持下，臺南市區鐵路地下化計畫已克服文資遺構影響，完成移置或現地保存，交通部鐵道局目前也全面加快工程進度。

臺南市長黃偉哲表示，第一階段鐵路下地通車後，市區平交道消失，都市慢慢縫合，原本的鐵道設施區域將規劃為公園道，大幅更新市區景觀，可提供市民更優質的休憩空間。然而臺南車站本體的建設與美化，工程規模大仍需要時間，將於通車後再進行，後續市府團隊也將與鐵道局、臺鐵公司及相關單位密切合作，營造臺南市更先進及更舒適的交通環境，讓鐵路地下化後的城市縫合及發展的效益極大化。

交通局長王銘德指出，「臺南市區鐵路地下化計畫」工程起點於永康大橋站南端，往南經臺南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，跨臺南市北區、東區與仁德區等行政區域，計畫完工後，增設林森站與南臺南站2座地下通勤車站，可達成縫合鐵道兩側道路，建構鐵道兩側完整道路系統，以提升整體道路系統可及性及服務水準，並達成均衡都市發展，帶動臺南市發展的動能。

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