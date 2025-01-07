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台南特定行業聯合稽查改「輪流帶隊」 國民黨批恐淪作秀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府經發局長林榮川（左）和市府副祕書長殷世煕（右）說明由各局處輪流指派公務員帶隊進行特定行業聯合稽查作業是因應現有人力不足。記者吳淑玲／攝影
台南市府經發局長林榮川（左）和市府副祕書長殷世煕（右）說明由各局處輪流指派公務員帶隊進行特定行業聯合稽查作業是因應現有人力不足。記者吳淑玲／攝影

台南市列管特定行業有579家，市府每年240場聯合稽查原本都由經發局帶隊執行，最近提案2月起由各局處輪流指派公務員帶隊，市議會國民黨團轟卸責，要求回歸經發局帶隊，權責才相符，不易洩密也不會淪為作秀；經發局說是考量帶隊官應由正式公務員擔任較為合適，市府副祕書長殷世熙則允重新檢討聯合稽查帶隊制度。

議員也質疑「台南市電子遊戲場業設置自治條例」規範要距學校、醫院1千公尺以上，且設有落日條款3年內不能有變更才能繼續營業，但很多業者都有變更過負責人或擴大營業面積卻不見稽查；還有桌遊店掛羊頭賣狗肉，有民眾陳情哭訴先生賭輪1百多萬，也不見稽查。

經發局長林榮川解釋，經發局說明每月稽查20場，因目前經發局4位稽查員都是約僱人員，考量帶隊官應由正式公務員擔任較為合適，提案改由各單位輪流指派公務員帶隊，待人員補足再回歸經發局；至於電玩店在自治條例通過後，已從600多家減為299家，議員指發布之後業者是否有做變更會再釐清。

殷世熙表示，聯合稽查業務只是集體出去稽查，仍由經發局統籌列管，各主管機關依所管法令裁罰，要因要帶隊官層級要提高到正式公務人員，經發局面臨帶隊官人力不足，但誰帶隊對查核結果不大，都會回歸到目的事業主管機關，認定仍是共同認定，帶隊官人力會再研究，議員提到違法稽查部分也會去檢討。

國民黨團強調，台南市特定行業公共空間安全聯合稽查作業，目的就是為市民大眾安全把關，原都由主管機關經發局帶隊，但去年底經發局卻提案由其他局處輪流帶隊進行聯合稽查，會中其他局處幾乎都反對，核發執照的主政機關就是經發局，不該為了人力問題就踢皮球。

台南市政府特定行業聯合稽查平均每個月20場，經發局面臨帶隊官人力不足。圖／經發局提供
台南市政府特定行業聯合稽查平均每個月20場，經發局面臨帶隊官人力不足。圖／經發局提供
台南市政府特定行業聯合稽查作業，經發局提案改由各局處輪流指派公務員帶隊，台南市議會國民黨團怒批經發局是要推卸責任。記者吳淑玲／攝影
台南市政府特定行業聯合稽查作業，經發局提案改由各局處輪流指派公務員帶隊，台南市議會國民黨團怒批經發局是要推卸責任。記者吳淑玲／攝影
台南市政府特定行業聯合稽查平均每個月20場，經發局面臨帶隊官人力不足。圖／經發局提供
台南市政府特定行業聯合稽查平均每個月20場，經發局面臨帶隊官人力不足。圖／經發局提供

主管 公務員 議員

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