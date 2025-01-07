台南特定行業聯合稽查改「輪流帶隊」 國民黨批恐淪作秀

台南市列管特定行業有579家，市府每年240場聯合稽查原本都由經發局帶隊執行，最近提案2月起由各局處輪流指派公務員帶隊，市議會國民黨團轟卸責，要求回歸經發局帶隊，權責才相符，不易洩密也不會淪為作秀；經發局說是考量帶隊官應由正式公務員擔任較為合適，市府副祕書長殷世熙則允重新檢討聯合稽查帶隊制度。

議員也質疑「台南市電子遊戲場業設置自治條例」規範要距學校、醫院1千公尺以上，且設有落日條款3年內不能有變更才能繼續營業，但很多業者都有變更過負責人或擴大營業面積卻不見稽查；還有桌遊店掛羊頭賣狗肉，有民眾陳情哭訴先生賭輪1百多萬，也不見稽查。

經發局長林榮川解釋，經發局說明每月稽查20場，因目前經發局4位稽查員都是約僱人員，考量帶隊官應由正式公務員擔任較為合適，提案改由各單位輪流指派公務員帶隊，待人員補足再回歸經發局；至於電玩店在自治條例通過後，已從600多家減為299家，議員指發布之後業者是否有做變更會再釐清。

殷世熙表示，聯合稽查業務只是集體出去稽查，仍由經發局統籌列管，各主管機關依所管法令裁罰，要因要帶隊官層級要提高到正式公務人員，經發局面臨帶隊官人力不足，但誰帶隊對查核結果不大，都會回歸到目的事業主管機關，認定仍是共同認定，帶隊官人力會再研究，議員提到違法稽查部分也會去檢討。