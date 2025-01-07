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嘉義東石鄉缺眼科牙科診所 扶輪社贈衛生所設備照顧鄉親

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉義東石鄉缺眼科與牙科診所，衛生局只能安排醫師在東石衛生所駐點服務，健保署為此媒合扶輪社今年為衛生所添購眼底掃描儀、眼壓機及牙科X光設備，提升當地醫療量能。

中央健康保險署媒合國際扶輪3502地區桃園儷德扶輪社及友社，為嘉義東石鄉衛生所添購彩色眼底掃描儀、全自動眼壓機及牙科型根尖X光設備，總價近新台幣200萬，今天舉行捐贈儀式，縣長翁章梁出席代表受贈。

嘉義縣衛生局告訴中央社記者，東石鄉沒有牙科及眼科診所，縣府與牙醫師公會合作，由公會排班進駐東石衛生所，每月提供5診次門診，為避免糖尿病個案眼睛病變，也安排眼科醫師提供駐點服務，如今衛生所獲得新設備，大大提升偏鄉醫療品質。

國際扶輪3502地區總監陳清榮表示，感謝健保署媒合，讓國際扶輪發揮關懷社會精神，透過添購設備，為民眾提供就近且適當的照護。

翁章梁說，隨著新設備啟用，駐點醫生可使用更先進設備照顧鄉親，東石民眾也不再須舟車勞頓前往市區就醫，希望未來嘉義縣其他偏鄉地區能繼續獲得社會各界關注，逐步提升醫療品質。

嘉義 東石 衛生所

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