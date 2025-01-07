快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

南市安平海砂屋都更核定 將搬遷揮別20多年夢魘

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平二期國宅都更重建後模擬圖。圖／南市都發局提供
台南市安平二期國宅都更重建後模擬圖。圖／南市都發局提供

一拖再拖的台南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案，已通過都市更新審議、完成信託等程序，市府今天核定權利變換計畫並發布實施，1個月後將啟動搬遷程序，都發局希望能在4月完成搬遷，盡速重新建立安全、適居的生活環境。

安平二期國宅位於安平路及民權路間，由內政部國土管理署前身台灣省政府住宅及都市發展局於1995年規畫興建，共226戶的國宅社區，居民搬入後，陸續發現水提剝落，2014年鑑定為海砂屋後，市府隨即協助社區向營建署爭取道義補助。

不過，都更過程花了多年，直到2023年才達成共識，並在同年底和與華友聯開發公司簽約，辦理更新拆除重建，也是台南市迄今最大的自辦都更整合案。原定去年下半年動工，卻因有住戶貸款還沒繳完等問題而拖延，經市府協助獲解決。

都發局強調，此都更案除了爭取補助外，市府還主動提供拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋補助，並提升基準容積，以減輕住戶負擔。租屋補助共1萬元，都發局說，若條件符合也可申請300億元中央擴大租金補貼專案計畫的租屋補助。

市長黃偉哲說，2020年社區報核事業及權利變換計畫，在更新團隊與市府的共同努力下，完成各項審議程序，今核定公告。後續將循序邁入搬遷、拆除及施工階段，重建完成後將改善住戶的居住環境，並維護保障住戶的生命財產安全與權益。

都發局長徐中強表示，安平二期國宅更新前為地上5層地下1層的集合住宅，重建後預計興建5棟地上12層至20層的柱梁系統鋼筋混凝土造建築物，沿街退縮建築，提供舒適的遊逛空間，形成全街廓綠帶、步道系統及街道家具，並配合適宜樹種塑造都會住宅區的街道景觀，大幅改善地區環境及整體市容，提升居民的生活品質。

台南市安平二期國宅都更重建後模擬圖。圖／南市都發局提供
台南市安平二期國宅都更重建後模擬圖。圖／南市都發局提供
拖延多年的台南市安平2期國宅都市更新案，市府今天核定公告發布實施。記者鄭惠仁／攝影
拖延多年的台南市安平2期國宅都市更新案，市府今天核定公告發布實施。記者鄭惠仁／攝影

住戶 國宅 都更

延伸閱讀

台南善化人愛手寫春聯 公所連27年請書法家12社區寫贈

教會服事助社區健康 減緩國家醫療支出

台南安平港濱歷史公園旁發現男浮屍 年近7旬協尋人口明顯死亡

南市公托再加1 安平區托嬰中心可收托36名未滿2歲幼兒

相關新聞

「好轉就是憲在」！ 林俊憲創新看板加溫台南市長之爭

勤走基層，努力爭取2026民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲，繼在全市設置「台南最好」看板後，最近配合他爭取主要幹道健康...

臺南鐵路地下化工程 克服文資遺構影響

臺南市區鐵路地下化計畫為臺南市重大公共建設，完工後可消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施，並增設林森站與南臺南站地下通勤車站，對都市縫合、交通改善及都市發展等都有顯著效益。 交通局表示，臺南市

台南知名甜點店黃偈離開台南前 捐贈復康巴士留愛台南

台南甜點師黃偈曾於台東「孩子的書屋」擔任烘焙老師志工，帶領偏鄉孩童認識法式甜點。近期因人生規畫即將離開台南，黃偈捐贈1輛...

台南特定行業聯合稽查改「輪流帶隊」 國民黨批恐淪作秀

台南市列管特定行業有579家，市府每年240場聯合稽查原本都由經發局帶隊執行，最近提案2月起由各局處輪流指派公務員帶隊，...

南市安平海砂屋都更核定 將搬遷揮別20多年夢魘

一拖再拖的台南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案，已通過都市更新審議、完成信託等程序，市府今天核定權利變換計畫並發布實施...

台南善化人愛手寫春聯 公所連27年請書法家12社區寫贈

台南善化區公所今天公告11日在12個地點請40名書法家、老師手寫春聯送鄉親，善化27年前率先舉辦到現在不曾中斷。尤其貼心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。