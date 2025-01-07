南市安平海砂屋都更核定 將搬遷揮別20多年夢魘

一拖再拖的台南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案，已通過都市更新審議、完成信託等程序，市府今天核定權利變換計畫並發布實施，1個月後將啟動搬遷程序，都發局希望能在4月完成搬遷，盡速重新建立安全、適居的生活環境。

安平二期國宅位於安平路及民權路間，由內政部國土管理署前身台灣省政府住宅及都市發展局於1995年規畫興建，共226戶的國宅社區，居民搬入後，陸續發現水提剝落，2014年鑑定為海砂屋後，市府隨即協助社區向營建署爭取道義補助。

不過，都更過程花了多年，直到2023年才達成共識，並在同年底和與華友聯開發公司簽約，辦理更新拆除重建，也是台南市迄今最大的自辦都更整合案。原定去年下半年動工，卻因有住戶貸款還沒繳完等問題而拖延，經市府協助獲解決。

都發局強調，此都更案除了爭取補助外，市府還主動提供拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋補助，並提升基準容積，以減輕住戶負擔。租屋補助共1萬元，都發局說，若條件符合也可申請300億元中央擴大租金補貼專案計畫的租屋補助。

市長黃偉哲說，2020年社區報核事業及權利變換計畫，在更新團隊與市府的共同努力下，完成各項審議程序，今核定公告。後續將循序邁入搬遷、拆除及施工階段，重建完成後將改善住戶的居住環境，並維護保障住戶的生命財產安全與權益。