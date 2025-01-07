聽新聞
0:00 / 0:00
南市安平海砂屋都更核定 將搬遷揮別20多年夢魘
一拖再拖的台南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案，已通過都市更新審議、完成信託等程序，市府今天核定權利變換計畫並發布實施，1個月後將啟動搬遷程序，都發局希望能在4月完成搬遷，盡速重新建立安全、適居的生活環境。
安平二期國宅位於安平路及民權路間，由內政部國土管理署前身台灣省政府住宅及都市發展局於1995年規畫興建，共226戶的國宅社區，居民搬入後，陸續發現水提剝落，2014年鑑定為海砂屋後，市府隨即協助社區向營建署爭取道義補助。
不過，都更過程花了多年，直到2023年才達成共識，並在同年底和與華友聯開發公司簽約，辦理更新拆除重建，也是台南市迄今最大的自辦都更整合案。原定去年下半年動工，卻因有住戶貸款還沒繳完等問題而拖延，經市府協助獲解決。
都發局強調，此都更案除了爭取補助外，市府還主動提供拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋補助，並提升基準容積，以減輕住戶負擔。租屋補助共1萬元，都發局說，若條件符合也可申請300億元中央擴大租金補貼專案計畫的租屋補助。
市長黃偉哲說，2020年社區報核事業及權利變換計畫，在更新團隊與市府的共同努力下，完成各項審議程序，今核定公告。後續將循序邁入搬遷、拆除及施工階段，重建完成後將改善住戶的居住環境，並維護保障住戶的生命財產安全與權益。
都發局長徐中強表示，安平二期國宅更新前為地上5層地下1層的集合住宅，重建後預計興建5棟地上12層至20層的柱梁系統鋼筋混凝土造建築物，沿街退縮建築，提供舒適的遊逛空間，形成全街廓綠帶、步道系統及街道家具，並配合適宜樹種塑造都會住宅區的街道景觀，大幅改善地區環境及整體市容，提升居民的生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言