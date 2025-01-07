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九華山地藏庵 捐贈嘉縣低收戶冬令救濟金789萬

中央社／ 嘉義縣7日電

財團法人九華山地藏庵今天捐贈新台幣789萬3600元冬令救濟金及白米代金給嘉義低收入戶，由縣長翁章梁代表接受並頒感謝狀。地藏庵已連續22年捐助低收入戶。

嘉義縣社會局今天舉辦九華山地藏庵捐贈嘉義縣低收入戶冬令救濟金活動記者會，今年救濟金透過各鄉鎮市公所農曆年前轉發給1716戶低收入戶，每戶4600元救濟金及白米代金。

九華山地藏庵董事長黃俊森致詞說，地藏王菩薩曾發願「地獄未空，誓不成佛」。董監事也認為只要「貧困未空」，就要一直行善、繼續做。翁章梁表示，感謝九華山地藏庵為弱勢家庭冬季送暖，讓大家可以歡喜過年。

社會局說，九華山地藏庵93年起就舉辦嘉義縣低收入戶冬令救濟，累計捐贈救濟金暨白米代金1億2417萬1500元。九華山地藏庵是嘉義地區信仰中心，且積極興辦各項社會教育、藝術文化、公益慈善及急難救助事業，聲譽卓著。

低收入戶 嘉義 翁章梁

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