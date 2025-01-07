快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

聽新聞
0:00 / 0:00

台南善化人愛手寫春聯 公所連27年請書法家12社區寫贈

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化公所連27年邀請書法家在12社區揮毫寫贈春聯。圖／善化圖書館提供
台南善化公所連27年邀請書法家在12社區揮毫寫贈春聯。圖／善化圖書館提供

台南善化區公所今天公告11日在12個地點請40名書法家、老師手寫春聯送鄉親，善化27年前率先舉辦到現在不曾中斷。尤其貼心在各地社區舉辦，不像許多機關民代都在自家門口，希望老弱鄉親為了免費手寫春聯跑大老遠還要排長隊，減少疲累與交通風險。

承辦的善化圖書館表示，鄉親愛手寫春聯，今年再邀在地善緣書畫學會書法家、老師在善化區12個地點揮毫贈送春聯，除了傳統書法還有結合繪畫等創意創意年畫春聯，希望「結合書法推廣創作及弘揚傳統節慶文化，與民眾一同探新春迎瑞福」。

春聯贈送活動11日上下午各1場，上午場9點到11點分在嘉北里老人文康中心、牛庄里活動中心、昌隆里活動中心、六德里活動中心、胡家里代天府、什乃社區活動中心、坐駕里辦公處(自立路73號)等7處同時揮毫。

下午場2點到4點於南關里活動中心、文昌社區活動中心、小新社區活動中心、善化區圖書館、嘉南社區活動中心等5個地點現場揮毫，免費索取送完為止。

區長方澤心表示，區公所延續優良文化傳統辦理春聯贈送活動，已連續第27個年頭，歲次乙巳蛇年是「十二生肖中福氣滿溢的吉祥象徵」，針對歲次生肖，邀請老師們發想創意年畫及春聯，結合傳統及現代美學創作元素，讓現代人對傳統書法有更新的體認，並感受濃濃年節文化氣息。

台南善化公所連27年邀請書法家在12社區揮毫寫贈春聯。圖／善化圖書館提供
台南善化公所連27年邀請書法家在12社區揮毫寫贈春聯。圖／善化圖書館提供
台南善化公所連27年邀請書法家在12社區揮毫寫贈春聯，除了傳統春聯還有創意書法年畫。圖／善化圖書館提供
台南善化公所連27年邀請書法家在12社區揮毫寫贈春聯，除了傳統春聯還有創意書法年畫。圖／善化圖書館提供

圖書館 春聯 書法家 蛇年

延伸閱讀

屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

新港奉天宮發冬令慰問金 送2萬份「蛇進萬金」春聯

新港奉天宮發冬令慰問金 送2萬份「蛇進萬金」春聯

相關新聞

台南善化人愛手寫春聯 公所連27年請書法家12社區寫贈

台南善化區公所今天公告11日在12個地點請40名書法家、老師手寫春聯送鄉親，善化27年前率先舉辦到現在不曾中斷。尤其貼心...

農曆春節將屆 台南超高大樓、百貨商場消防演練過好年

農曆春節將至，各大百貨商場和大型賣場人數眾多且用火、用電頻率增加，台南消防局今選在新光三越百貨公司西門店辦理自衛消防編組...

嘉市立殯葬所廣場少遮陽、遮雨 市府：研究適切方案

嘉義市立殯葬所廣場整修後開闊明亮，但有喪家、葬儀社反應沒有遮陽、遮雨設施，議員曾於議會質詢；市府表示，礙於法令規定，還要...

台南首批社會住宅招租 2場說明會15、16日登場

台南興辦社會住宅首批招租，今年上半年度規劃招租永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，將於15日、16日各舉辦1場招租說...

去年擲筊送BMW豪車引6千人參加 今年西螺新天宮加碼2輛電動車

雲林縣西螺新天宮去年有信徒捐贈一輛BMW豪車，提供廟方辦理擲笈比賽，吸引近6千人參加，由一名20多歲女子在決賽以8個允筊...

孩子眼中嘉義媽祖婆 嘉博館展出學童對老市長的創意、敬意

嘉義市立博物館將展出「孩子眼中的嘉義媽祖婆─許世賢博士紀念館三校交流展」，由嘉大附小、世賢國小、僑平國小學童透過繪畫、戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。