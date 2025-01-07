聽新聞
0:00 / 0:00
台南善化人愛手寫春聯 公所連27年請書法家12社區寫贈
台南善化區公所今天公告11日在12個地點請40名書法家、老師手寫春聯送鄉親，善化27年前率先舉辦到現在不曾中斷。尤其貼心在各地社區舉辦，不像許多機關民代都在自家門口，希望老弱鄉親為了免費手寫春聯跑大老遠還要排長隊，減少疲累與交通風險。
承辦的善化圖書館表示，鄉親愛手寫春聯，今年再邀在地善緣書畫學會書法家、老師在善化區12個地點揮毫贈送春聯，除了傳統書法還有結合繪畫等創意創意年畫春聯，希望「結合書法推廣創作及弘揚傳統節慶文化，與民眾一同探新春迎瑞福」。
春聯贈送活動11日上下午各1場，上午場9點到11點分在嘉北里老人文康中心、牛庄里活動中心、昌隆里活動中心、六德里活動中心、胡家里代天府、什乃社區活動中心、坐駕里辦公處(自立路73號)等7處同時揮毫。
下午場2點到4點於南關里活動中心、文昌社區活動中心、小新社區活動中心、善化區圖書館、嘉南社區活動中心等5個地點現場揮毫，免費索取送完為止。
區長方澤心表示，區公所延續優良文化傳統辦理春聯贈送活動，已連續第27個年頭，歲次乙巳蛇年是「十二生肖中福氣滿溢的吉祥象徵」，針對歲次生肖，邀請老師們發想創意年畫及春聯，結合傳統及現代美學創作元素，讓現代人對傳統書法有更新的體認，並感受濃濃年節文化氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言