農曆春節將屆 台南超高大樓、百貨商場消防演練過好年

農曆春節將至，各大百貨商場和大型賣場人數眾多且用火、用電頻率增加，台南消防局今選在新光三越百貨公司西門店辦理自衛消防編組觀摩演練外，第五救災救護大隊則選在永康一棟地上26層、地下5層大樓，模擬超高樓建物火災時搶救演練，提升消防人員救災能力。

清防局指出，此次演練是模擬百貨商場地下室美食街，內部餐飲因煮食不慎起火，場所人員立即通報119、啟動自衛消防編組進行初期滅火及避難引導、疏散群眾等實境演練，透過消防人員專業的指導與解說，確保每位成員都能熟練掌握自衛消防編組的要領，演練後現場召開自衛消防編組的驗證檢討會議，不僅提升員工的消防應變能力，也藉此展現新光三越對顧客安全的高度重視。

此外，第五救災救護大隊指出，隨著近年來都市化發展，都市重劃大樓林立，超高層建築物(50公尺或16 層以上的建築)也日益漸多，而此類建築物有別於一般傳統建築，往往超出一般緩降機及消防雲梯車所能到達的高度，難以直接從外部搶救。

第五救災救護大隊今在永康區一棟地上26層，地下5層的大樓，實施搶救演練及組合訓練，模擬超高樓建築物發生火災時，如何運用大樓消防安全設備進行搶救，提升消防人員救災能力。

演練項目包含消防車輛布署、抵達現場處置作為、消防水源的掌握及選擇、人命救助及搜索、救災人員的安全管制和回報機制、人員受困的呼救及快速救援小組救援、遇閃燃的緊急撤離作業及裝備清點等。而這次演練共出動各式消防車輛13部及20餘位消防員。

消防局局長李明峯提醒，市民進入公共場所應先留意避難路線，確保有兩方向避難出口，如發生火災應保持鎮定勿驚慌，配合場所廣播及工作人員引導，慎防推擠造成受傷。