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嘉市立殯葬所廣場少遮陽、遮雨 市府：研究適切方案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立殯葬所廣場整修後十分開闊，有民眾希望能增設遮陽、遮雨設施。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯葬所廣場整修後十分開闊，有民眾希望能增設遮陽、遮雨設施。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯葬所廣場整修後開闊明亮，但有喪家、葬儀社反應沒有遮陽、遮雨設施，議員曾於議會質詢；市府表示，礙於法令規定，還要再研究適切方案。

嘉義市立殯葬所廣場原有個小涼亭、台階，常有人不小心被絆倒，市府將涼亭、台階打掉，整修後的廣場開闊明亮，不過，有喪家、葬儀社反映沒有遮陽、遮雨，尤其在告別式時十分不便。

市議員李奕德說，整修後廣場確實開闊不少，也方便布置會場，但接獲民眾反應在告別式時，許多人聚集，尤其遇到下雨時沒有辦法遮雨，曾於議會質詢市府要有解決方案，但一直沒有下文。

市府民政處表示，因縣市分家後，嘉義市立殯葬所仍位於嘉義縣水上鄉，如果要興建設施依法令要取得雜項執照等方可進行，礙於法令，還要再研究適切方案。

嘉義市葬儀商業同業公會常務理事蔡志雄說，廣場雖然沒有遮陽、遮雨設施，但是整修後廣場方便布置會場，如果要增建設施要依法申請，能夠體諒市府的考量。且告別式只有半天時間，喪家親友都還能接受。

嘉義縣殯禮服務職業工會理事長侯博升說，其實告別式場都有安排座椅給親友，但大家習慣在式場外，現在廣場整理後讓布置會場作業方便不少。遇到大太陽或雨天確實會比較麻煩些，曾建議殯葬所可以讓喪家搭歐式帳篷因應，但所方還是有顧慮。

殯葬所表示，若搭臨時帳，會影響整體動線，以前的小涼亭的實用性有限，拆除後讓廣場開闊。增設遮陽、遮雨設施仍受限法令。

告別式 嘉義 議員

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