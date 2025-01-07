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台南健康路增左轉專用道 林俊憲創意看板行銷政策

中央社／ =台南7日電

民進黨立委林俊憲協助台南市爭取經費，執行市區重要道路健康路增設偏心式左轉專用道，工程在去年底完工，林俊憲在相關路口設置「好轉就是憲在」創意看板，整合政策行銷宣導。

林俊憲今天透過新聞稿表示，台南市區從大同路至中華西路間的健康路一、二段道路，屬於市中心區車流繁忙主要幹道之一，由於路幅狹窄，導致直行車流易因左轉車而堵塞，右切車輛亦容易發生事故。

林俊憲指出，為改善交通順暢度，他爭取中央、地方合作進行路面工程改善計劃，總計增設11個路口偏心式左轉專用車道，工程總經費新台幣5200萬元，其中由中央補助4264萬元，去年底順利完工，車流順暢，顯現道路改善計畫效益，受到用路人高度肯定。

林俊憲說，增設偏心式左轉專用道，可說是效益極高的便捷交通規劃，健康路示範計畫成功，可作為其他路段改造參考，包括金華路、西門路以及中華西路等路段，最近台南市長黃偉哲也透露，市府團隊收到許多市民對此改造工程的肯定與支持，未來值得進一步擴大應用。

林俊憲表示，「好轉就是憲在」創意看板是年輕幕僚的點子，配合工程完工即時上架宣傳看板，一方面吸引關注，一方面讓更多人認識對城市交通有益的計畫措施，凝聚市民共識。

林俊憲 車道

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