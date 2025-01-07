台南健康路增左轉專用道 林俊憲創意看板行銷政策
民進黨立委林俊憲協助台南市爭取經費，執行市區重要道路健康路增設偏心式左轉專用道，工程在去年底完工，林俊憲在相關路口設置「好轉就是憲在」創意看板，整合政策行銷宣導。
林俊憲今天透過新聞稿表示，台南市區從大同路至中華西路間的健康路一、二段道路，屬於市中心區車流繁忙主要幹道之一，由於路幅狹窄，導致直行車流易因左轉車而堵塞，右切車輛亦容易發生事故。
林俊憲指出，為改善交通順暢度，他爭取中央、地方合作進行路面工程改善計劃，總計增設11個路口偏心式左轉專用車道，工程總經費新台幣5200萬元，其中由中央補助4264萬元，去年底順利完工，車流順暢，顯現道路改善計畫效益，受到用路人高度肯定。
林俊憲說，增設偏心式左轉專用道，可說是效益極高的便捷交通規劃，健康路示範計畫成功，可作為其他路段改造參考，包括金華路、西門路以及中華西路等路段，最近台南市長黃偉哲也透露，市府團隊收到許多市民對此改造工程的肯定與支持，未來值得進一步擴大應用。
林俊憲表示，「好轉就是憲在」創意看板是年輕幕僚的點子，配合工程完工即時上架宣傳看板，一方面吸引關注，一方面讓更多人認識對城市交通有益的計畫措施，凝聚市民共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言