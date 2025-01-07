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新港奉天宮發冬令慰問金 送2萬份「蛇進萬金」春聯

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉義新港奉天宮關懷低收入戶生活，今天發放冬令慰問金每戶3000元給新港鄉及溪口鄉共113戶；今年也印製2萬份「蛇進萬金」春聯免費贈送，要祝大家錢財滾滾來。

新港奉天宮今天舉辦「歲末寒冬送暖臘八關懷活動」，發放冬令慰問金每戶新台幣3000元給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村共113低收入戶，讓低收入戶過個溫暖年節，也贈送低收入戶五穀粉，讓他們方便食用。

此外，今天是農曆十二月八日，也就是俗稱「臘八」，嘉義市佛光山圓福寺、國際佛光會中華總會新港分會準備數千份平安臘八粥在奉天宮廟前廣場與民眾分享結好緣，讓大家吃在嘴裡、暖在心裡。

新港奉天宮董事長何達煌告訴中央社記者，今年請示媽祖印了逾2萬份「蛇進萬金」要送給信眾，意思是錢財有進有出，民眾只要有付出就會有收獲，祝大家蛇年發大財。

奉天宮表示，年節將至，廟方將有一系列歡慶活動，11日晚間7時於廟前廣場舉辦2025國際媽祖文化節開鑼晚會及千里育才順風飛翔獎助學金頒發，28日除夕則有「作伙過年除夕晚會暨開廟門搶頭香」活動，歡迎大家來參加。

低收入戶 新港奉天宮 蛇年

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