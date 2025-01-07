台南首批社會住宅招租 2場說明會15、16日登場

台南興辦社會住宅首批招租，今年上半年度規劃招租永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，將於15日、16日各舉辦1場招租說明會，方便民眾了解申租流程及入住規定等。

台南市政府都市發展局長徐中強今天透過新聞稿表示，本次說明會包含2處社宅，永康「宜居成功」位於永仁高中西側，臨近永康、東區交界，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元；仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，鄰近巴克禮生活圈，規劃75戶社宅單元。

徐中強指出，針對各類身障者及高齡者居住需求，社宅除規劃無障礙房，一般房型皆採通用設計。

都發局補充說明，社會住宅訂有資格及入住規定，成年國民於台南市設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（114年為新台幣5萬4303元）。

都發局指出，為讓民眾於招租開辦前充分理解相關申租資訊，15日及16日分別於永華市政中心10樓小禮堂、民治市政中心社福大樓3樓階梯教室辦理招租說明會，民眾也可上台南市政府都市發展局網站或台南住宅網了解社宅詳情資訊。

都發局指出，台南市轄內社會住宅分為市府及中央（國家住宅及都市更新中心）興辦，市府興辦社宅以「宜居」定名，首批社宅預計今年上半年度開辦申租，預計下半年還有宜居小東社宅將陸續完工招租。