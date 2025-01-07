去年擲筊送BMW豪車引6千人參加 今年西螺新天宮加碼2輛電動車
雲林縣西螺新天宮去年有信徒捐贈一輛BMW豪車，提供廟方辦理擲笈比賽，吸引近6千人參加，由一名20多歲女子在決賽以8個允筊奪得，今年廟方加碼，提供2輛國產百萬電動汽車，讓信眾搏杯試手氣，在蛇年熱閙一下。
新天宮主祀媽祖，早年有神無廟，由爐主輪流供奉，近年則供奉在當地活動中心，所在地位於大甲媽祖遶境必經路線，每年廟方都竭力招待路過的大甲媽信徒，11年前信徒齊心建廟，前年底入火安座，去年新年一名不願具名的信徒捐贈價值170萬元的BMW轎車，讓廟方舉辦擲筊比賽，歡慶建廟完成。
新天宮主委黃耀慶說， 去年擲筊比賽，吸引近6千人參加，最後160多人入圍元宵決賽，最後由斗南一名20多歲年輕女子以8個允筊奪得，豪車。
黃耀慶說，今年新春將至，很多信徒詢問是否要舉辦擲筊比賽，經向媽祖擲筊、管理委員會同意，廟方加碼，提供2輛國產百萬電動汽車，讓信眾搏杯試手氣，在蛇年熱閙一下。
黃耀慶說，今年國曆元月15日開始，凡在廟內點燈、安太歲，或添油香100元，可免費參加初賽，只要擲得連續6個允筊者，可在元宵節2月12日當天下午3時參加決賽，決賽前20名丁送一條純銀項鍊。
黃耀慶說，連續6個允筊在數學上的機率只有64分之一，神明要賜予允筊有時候一個人一下子就6個允筊，有時候一百個人擲不到一個，非常奧妙，歡迎大家新年來試試自己的手氣。
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