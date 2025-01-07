孩子眼中嘉義媽祖婆 嘉博館展出學童對老市長的創意、敬意

嘉義市立博物館將展出「孩子眼中的嘉義媽祖婆─許世賢博士紀念館三校交流展」，由嘉大附小、世賢國小、僑平國小學童透過繪畫、戲劇及工藝展現對許世賢博士精神的理解與敬意，嘉博館表示，共計展出130件作品，展期從1月11日起至2月23日，邀請市民朋友前來共襄盛舉，體驗學生們精彩的創意作品。

文化局長謝育哲表示，為推廣在地人在地事，以及發揮許世賢博士紀念館的核心價值及教育推廣功能，許世賢博士紀念館結合國立嘉義大學附設實驗國民小學、世賢國民小學及僑平國民小學共同辦理「許世賢博士紀念館三校學生交流計畫」。因許世賢博士紀念館配合世賢圖書館進行耐震補強工程閉館整修，故將活動場地移至嘉義市立博館辦理。

謝育哲表示，本次展覽由嘉義市政府文化局主辦，並集結小學生們的共同創作，以繪畫、戲劇等多樣化表現方式，精心策劃並創作的作品，表達了他們對許博士精神的深刻理解與敬意。

謝育哲說，許世賢博士作為台灣女性的先驅，不僅在醫療界開創了先河，也是嘉義市的首任女市長，她對嘉義及台灣的社會發展貢獻良多。學生們透過課程學習與課外活動，對許博士的生平進行了細緻的了解，並將這些學習轉化為創作，不僅是一次學習與藝術的交流，更是一場對當地歷史的深刻理解與創新詮釋的實踐平台。