虎尾糖廠媽 蓋新廟獲10滿筊

雲林虎尾福安宮廟體僅6坪，號稱全國最小的媽祖廟，是鄰旁糖廠的守護神，也被稱為「糖廠媽」，建廟70年來廟方一直想改建但因土地取得不易，靠小筆購地，最近買到台糖百坪地並獲媽祖允了10個滿筊，昨為建廟盛大動工。

虎尾糖廠1907年建立，帶動虎尾市區發展，1955年糖廠員工黃永舜與胡姓同鄉回鹿港「新祖宮」分靈媽祖到宿舍區供民眾參拜，神靈顯赫，民國50年建廟「福安宮」，發展成為糖廠週邊的信仰中心，多年來每逢糖廠開工製糖都會迎請媽祖進廠遶境保安。

福安宮主委黃國書說，廟務發展快速，廟太小難以容納眾多信徒參拜，20多年前就計畫籌建新廟，廟方也逐年1筆、1筆購買鄰近土地已達近千坪，但建廟一直未獲媽祖同意，直到最近購得最大1筆的百餘坪台糖土地，媽祖終於給10筊示意建廟，大家才驚覺原來媽祖就在等這塊「寶地」才同意建廟。

「整座廟只能容納5人拜拜，所以香火鼎盛！」重建主委王明崑昨主持動土典禮，打趣地說明廟很小迫切新建，南投鎮國寺開山方丈廣心上人也應邀主持祝禱並捐贈百萬元建廟基金，來自全國包括福安宮分龗的祖廟彰化鹿港新祖廟、白沙屯拱天宮等委員會，以及雲林縣長張麗善、前縣長張榮味等人都共襄盛舉。

王明崑說，新廟占地110坪採挑高建築，預計3年完工，現有的「起家廟」將保留，作為起家神殿。